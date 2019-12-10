Жителя Башкирии задержали за производство стероидов в гараже

Житель Ишимбая стал фигурантом уголовного дела по статье "Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта". Мужчина в своем гараже создал целую лабораторию по производству анаболических стероидов, которые затем продавал через интернет. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полицейские установили, что мужчина наладил полный цикл производства. Он находил покупателей в интернет-мессенджерах и направлял товар по почте в различные регионы страны.

Подозреваемого задержали. У него обнаружили более 190 флаконов с сильнодействующим веществом. В доме, где он жил, и съемном гараже у мужчины нашли специальное оборудование для изготовления таблеток и жидких стероидов, компоненты для производства и пустые флаконы для фасовки. У ишимбайца даже был специальный упаковочный материал и фирменные наклейки. Всего у него изъяли свыше 14 килограммов сильнодействующего вещества.

Задержанный рассказал полицейским, что сам вывел формулу веществ путем проб и ошибок, тестируя стероиды вначале на себе, и постоянно меняя рецепт. Сейчас мужчина находится под домашним арестом. Если его вина будет доказана, подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.