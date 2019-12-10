В Новосибирской области полиция уже несколько месяцев бьется над раскрытием "сложнейшей" аферы. Как выяснилось, для обмана наивных россиян жулики могут без опаски использовать карты Сбербанка - правоохранительные органы не в состоянии оперативно выяснить, кому они принадлежат, и найти виновных.

В июле на удочку обманщиков попалась жительница Подмосковья Оксана (ее имя изменено). Сын давно мечтал о собаке, и Оксана уступила его просьбам. Ребенок сам нашел объявление на "Юле" о продаже щенков мопса, и 20 июля Оксана вступила в переписку с продавцом, используя WhatsApp. Дама, представившаяся Анной, сыпала советами, присылала фото и видео щенков, а заодно и список предметов, которые необходимо приобрести. Сын занялся приготовлениями, а Оксана отправила на карту Сбербанка предоплату - пять тысяч рублей (половина стоимости). Доставка собачки из Котельников в поселок Снегири Московской области была назначена на 31 июля. Мопсика обещали прислать с курьером. Оксана оплатила вторую половину суммы, а также услуги курьера (еще тысяча рублей), но собаку так и не привезли, а милейшая Анна исчезла. Эмоции мальчика описать невозможно.

Понятно, что Оксана требует наказать продавцов. О случившемся она первым делом сообщила в Сбербанк (карта получателя ее денег зарегистрирована на Артема Дмитриевича Ш. - Анна утверждала, что это ее супруг) - там порекомендовали обратиться в полицию. Написала заявление и по месту жительства, и в ГУ МВД России по Новосибирской области, так как и телефон, и карта оттуда. Заявление на имя начальника регионального ГУ МВД Юрия Стерликова приняли второго августа, а через месяц сообщили - в возбуждении уголовного дела отказано в связи с отсутствием… события преступления. "Как же так?" - удивилась Оксана. А вот так. Выяснилось, что в течение месяца полицейским не удалось установить, кто владелец карты, на которую отправила деньги Оксана, и кому принадлежит мобильный обманщиков. Добавим, что по какой-то причине заявление Оксаны отправили в Черепановский район области (между Черепаново и Новосибирском больше ста километров). Будем надеяться, это произошло потому, что там работают лучшие сыщики.

Еще через месяц, 10 октября, эти лучшие сыщики вновь сообщили Оксане, что в возбуждении уголовного дела отказано. Хотя за два с лишним месяца ценой героических усилий сотрудникам полиции все же удалось добыть важную информацию. А именно - что "собачий" телефон зарегистрирован на некоего Алексея 2000 года рождения. А сам Алексей зарегистрирован в Октябрьском районе Новосибирска, что от Черепановского района довольно далеко. И теперь, отчитались полицейские, их коллеги будут искать этого Алексея. А вот кто владелец карты - эту тайну к октябрю раскрыть не получилось.

"РГ", восхитившись такими успехами правоохранителей, решила помочь Оксане - мы направили в региональный главк запрос. И шестого ноября (Оксана написала заявление, напомним, второго августа) нам ответили, что проверка продолжается. Причастные лица - устанавливаются. Все это по-прежнему делается в Черепаново. Почему именно там - этот вопрос был проигнорирован. Зато три абзаца ответа посвящены предупреждению - нельзя совершать слепые покупки в Интернете. Вот с этим, конечно, согласны все, в том числе Оксана. При этом неофициально в полиции дали понять, что на получение ответов из коммерческих организаций (в данном случае - Сбербанка и МТС) уходит много времени. Те якобы не связаны сроками и месяцами тянут с предоставлением информации правоохранительным органам. "Ого!" - подумала я, почуяв сенсацию. И обратилась за разъяснениями в Сбербанк. Там детально изучили ситуацию и предоставили ответ: "Запросы правоохранительных органов рассматриваются банком максимально оперативно. Срок ответа зависит как от сути самого запроса, так и канала, по которым он поступил". Все. Что не так с каналом по "собачьему" запросу, выяснять я даже не пыталась, иначе на это ушла бы еще масса времени. Между тем юристы не видят трудностей в расследовании подобных дел. Адвокат Павел Яровой считает, что общим сроком предоставления ответа на запрос является месяц, и если ответа из коммерческой структуры нет, то сотрудник полиции обязан на это реагировать. Он должен обращаться к руководителю той организации, которая не отвечает вовремя, требовать проведения служебной проверки и т. д. Если же он этого не делает, то можно говорить о затягивании проверки и халатном отношении полицейского к своим обязанностям.

Неожиданное решение предложила адвокат Ольга Диулина - она считает, что привлекать злоумышленников к ответственности нужно в гражданском порядке, обратившись в суд с заявлением о возмещении имущественного вреда. "За это время решение суда уже вступило бы в силу", - уверена адвокат. Подобная практика уже сложилась. Истцу нужно будет предоставить в суд платежный документ. А кому принадлежит банковская карта получателя, в данном случае будет выяснять суд.

А вот потом решение суда по гражданскому делу может лечь в основу уголовного преследования уже установленного лица.

Между тем

Мимишный фантом

Продажа несуществующих щенков в России очень распространена. В архиве "Авито" на тот же самый телефон (о нем уже предупреждают в сети другие пострадавшие) до сих пор можно найти объявления о продаже в Москве щенков разных пород. Именно из Новосибирска (в том числе из расположенной в городе женской колонии) фантомных шпицев и мопсов продают по всей стране, от Москвы до Камчатки. Есть и приговоры по щенячьему мошенничеству - две продавщицы получили условные сроки.