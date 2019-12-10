Новости

Путин: Надо сокращать использование пластика, но не в ущерб промышленности 17:58
На Кубани мужчину задержали за стрельбу из игрушечного пистолета 17:55
Петербургских полицейских обвинили в избиении подростка 17:42
Медведев принес соболезнования в связи со смертью Лужкова 17:32
МИД РФ раскритиковал проект резолюции ООН по Крыму 17:24
Путин согласен вернуть в суды присяжных дела против педофилов и чиновников 17:20
В Пскове увековечат память о создательнице хосписа Людмиле Степановой 17:17
В СИЗО "Бутырка" пытались передать 15 мобильников и гашиш 17:12
Под Курском перезахоронили советских солдат 17:08
В петербургской филармонии исполнят "Страсти по Советскому Союзу" 17:02
В России создали гибридные вездеходы для суровых условий 17:00
В Генуе установили уникальную вязаную елку 16:49
Стало известно, зачем на белом медведе написали "Т-34" 16:45
Песков оценил первое знакомство Путина с Зеленским 16:41
В Сочи попытались незаконно перевезти из Абхазии четыре машины 16:41
В Петербурге задержали генерального директора "Метростроя" 16:39
Путин призвал СПЧ защищать интересы спортсменов 16:38
Путин повысил статус госпремий за правозащитную деятельность 16:30
На Ставрополье таможенники конфисковали 640 "подаренных" полотенец 16:30
Песков рассказал о защите прав российских спортсменов 16:26
В Ленинградской области 31 декабря будет выходным днем 16:22
В Кремле подтвердили подготовку телефонного разговора Путина и Эрдогана 16:14
На Оркнейских островах найдены уникальные артефакты 4000-летней давности 16:10
Прокуратура разберется с давкой в ходе эвакуации петербургской школы 16:04
ГАЗ зарегистрировал три новых имени со словом "ГАЗель" 16:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест "РГ". Как хорошо вы знаете школьные нововведения и инициативы?
Тест "РГ". Как хорошо вы знаете школьные нововведения и инициативы?
Кто дополнительно получит по 200 тысяч рублей
Кто дополнительно получит по 200 тысяч рублей
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
10.12.2019 16:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Ставрополье таможенники конфисковали 640 "подаренных" полотенец

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)
Фото: Пресс-служба Минераловодской таможни Фото: Пресс-служба Минераловодской таможни
Фото: Пресс-служба Минераловодской таможни

В Ставропольском крае таможенники конфисковали у женщины крупную партию полотенец и салфеток. Текстильные изделия жительница соседней Кабардино-Балкарии попыталась провезти на самолете из Турции, сообщили "РГ" в Минераловодской таможне.

Фото: Пресс-служба Уральского таможенного управления
В Кольцово задержали женщину с 27 кг одежды известных брендов

Необычный инцидент произошел 8 декабря. Женщина вместе с другими пассажирами прилетела рейсом Стамбул - Минеральные Воды. Когда она проходила таможенный контроль, у нее нашли 240 салфеток из микрофибры и 400 кухонных полотенец. При этом она стала заверять таможенников, что все это ей подарил зять и 640 текстильных изделий она собирается использовать лично.

- Но количество и характер обнаруженных у гражданки незадекларированных товаров позволяет сделать вывод о том, что они предназначались для продажи, - отметили в пресс-службе Минераловодской таможни.

По факту случившегося на жительницу КБР возбуждено дело об административном правонарушении по части первой статьи 16.2 КоАП РФ ("Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров"). А весь "подарок зятя" сейчас изъят и находится в камере хранения вещественных доказательств таможни.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин заявил о недопустимости давления на суд, в том числе через СМИ
МИД РФ раскритиковал проект резолюции ООН по Крыму
Госдума отменила банковский роуминг
Лужковский стиль: какой мы запомним Москву Юрия Лужкова и его самого
В Петербурге вынесли приговор по делу о теракте в метро