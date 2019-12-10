На Ставрополье таможенники конфисковали 640 "подаренных" полотенец

В Ставропольском крае таможенники конфисковали у женщины крупную партию полотенец и салфеток. Текстильные изделия жительница соседней Кабардино-Балкарии попыталась провезти на самолете из Турции, сообщили "РГ" в Минераловодской таможне.

Необычный инцидент произошел 8 декабря. Женщина вместе с другими пассажирами прилетела рейсом Стамбул - Минеральные Воды. Когда она проходила таможенный контроль, у нее нашли 240 салфеток из микрофибры и 400 кухонных полотенец. При этом она стала заверять таможенников, что все это ей подарил зять и 640 текстильных изделий она собирается использовать лично.

- Но количество и характер обнаруженных у гражданки незадекларированных товаров позволяет сделать вывод о том, что они предназначались для продажи, - отметили в пресс-службе Минераловодской таможни.

По факту случившегося на жительницу КБР возбуждено дело об административном правонарушении по части первой статьи 16.2 КоАП РФ ("Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров"). А весь "подарок зятя" сейчас изъят и находится в камере хранения вещественных доказательств таможни.