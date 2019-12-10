Прокуратура разберется с давкой в ходе эвакуации петербургской школы

Прокуратура Приморского района начала проверку информации о том, что во время эвакуации школьников и учителей школы № 246 на Планерной улице случилась серьезная давка.

Об этом журналистам петербургских СМИ сообщили родители учеников. По их словам, причиной переполоха стало сообщение о бомбе, якобы заложенной в учебном заведении. Грамотной, спокойной эвакуации не получилось. Школьники бросились к гардеробу, где образовалась давка.

"Моего ребенка затоптали, - пожаловался отец одного из учеников. - Он остался без куртки, без ботинка и без сменной обуви".

Свои слова родители подкрепили видеозаписью. Была даже информация о том, что одной девочке в толпе сломали руку.

В прокуратуре Санкт-Петербурга обещают выяснить обстоятельства произошедшего и, если на то будут основания, принять меры реагирования.

В администрации Приморского района в свою очередь сообщили, что факты травмирования учеников в данный момент не нашли подтверждения. Проверка продолжается.