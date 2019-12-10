Новости

Путин: Надо сокращать использование пластика, но не в ущерб промышленности 17:58
На Кубани мужчину задержали за стрельбу из игрушечного пистолета 17:55
Петербургских полицейских обвинили в избиении подростка 17:42
Медведев принес соболезнования в связи со смертью Лужкова 17:32
МИД РФ раскритиковал проект резолюции ООН по Крыму 17:24
Путин согласен вернуть в суды присяжных дела против педофилов и чиновников 17:20
В Пскове увековечат память о создательнице хосписа Людмиле Степановой 17:17
В СИЗО "Бутырка" пытались передать 15 мобильников и гашиш 17:12
Под Курском перезахоронили советских солдат 17:08
В петербургской филармонии исполнят "Страсти по Советскому Союзу" 17:02
В России создали гибридные вездеходы для суровых условий 17:00
В Генуе установили уникальную вязаную елку 16:49
Стало известно, зачем на белом медведе написали "Т-34" 16:45
Песков оценил первое знакомство Путина с Зеленским 16:41
В Сочи попытались незаконно перевезти из Абхазии четыре машины 16:41
В Петербурге задержали генерального директора "Метростроя" 16:39
Путин призвал СПЧ защищать интересы спортсменов 16:38
Путин повысил статус госпремий за правозащитную деятельность 16:30
На Ставрополье таможенники конфисковали 640 "подаренных" полотенец 16:30
Песков рассказал о защите прав российских спортсменов 16:26
В Ленинградской области 31 декабря будет выходным днем 16:22
В Кремле подтвердили подготовку телефонного разговора Путина и Эрдогана 16:14
На Оркнейских островах найдены уникальные артефакты 4000-летней давности 16:10
Прокуратура разберется с давкой в ходе эвакуации петербургской школы 16:04
ГАЗ зарегистрировал три новых имени со словом "ГАЗель" 16:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест "РГ". Как хорошо вы знаете школьные нововведения и инициативы?
Тест "РГ". Как хорошо вы знаете школьные нововведения и инициативы?
Кто дополнительно получит по 200 тысяч рублей
Кто дополнительно получит по 200 тысяч рублей
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
10.12.2019 16:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Прокуратура разберется с давкой в ходе эвакуации петербургской школы

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Прокуратура Приморского района начала проверку информации о том, что во время эвакуации школьников и учителей школы № 246 на Планерной улице случилась серьезная давка.

Семь судов в Петербурге эвакуировали из-за анонимных угроз о бомбах

Об этом журналистам петербургских СМИ сообщили родители учеников. По их словам, причиной переполоха стало сообщение о бомбе, якобы заложенной в учебном заведении. Грамотной, спокойной эвакуации не получилось. Школьники бросились к гардеробу, где образовалась давка.

"Моего ребенка затоптали, - пожаловался отец одного из учеников. - Он остался без куртки, без ботинка и без сменной обуви".

Свои слова родители подкрепили видеозаписью. Была даже информация о том, что одной девочке в толпе сломали руку.

В прокуратуре Санкт-Петербурга обещают выяснить обстоятельства произошедшего и, если на то будут основания, принять меры реагирования.

В администрации Приморского района в свою очередь сообщили, что факты травмирования учеников в данный момент не нашли подтверждения. Проверка продолжается.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин заявил о недопустимости давления на суд, в том числе через СМИ
МИД РФ раскритиковал проект резолюции ООН по Крыму
Госдума отменила банковский роуминг
Лужковский стиль: какой мы запомним Москву Юрия Лужкова и его самого
В Петербурге вынесли приговор по делу о теракте в метро