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10.12.2019 16:39
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге задержали генерального директора "Метростроя"

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)

Генеральный директор ОАО "Метрострой" Николай Александров задержан. Информацию об этом подтвердили в компании.

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Как сообщили коллеги Николая Александрова, 9 и 10 декабря гендиректор не вышел на работу и на телефонные звонки не отвечал. Вскоре стало известно, что он задержан и в данный момент ждет предъявления обвинения. В "Метрострое" утверждают, что ничего не знают о деле, в рамках которого задержан глава компании, равно как и о том, в каких преступных действиях его могут подозревать.

Пресс-служба ОАО "Метрострой" обратилась к петербуржцам с призывом воздержаться от каких-либо предположений и выводов в отношении Николая Александрова - это "нецелесообразно и неэтично".

В "Метрострое" также отметили, что, несмотря на произошедшее, работа идет в обычном режиме, все обязательства сотрудники компании выполняют в плановом порядке. Например, устранены протечки, возникшие на недавно введенной строй станции метро "Дунайская".

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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