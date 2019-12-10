В Петербурге задержали генерального директора "Метростроя"

Генеральный директор ОАО "Метрострой" Николай Александров задержан. Информацию об этом подтвердили в компании.

Как сообщили коллеги Николая Александрова, 9 и 10 декабря гендиректор не вышел на работу и на телефонные звонки не отвечал. Вскоре стало известно, что он задержан и в данный момент ждет предъявления обвинения. В "Метрострое" утверждают, что ничего не знают о деле, в рамках которого задержан глава компании, равно как и о том, в каких преступных действиях его могут подозревать.

Пресс-служба ОАО "Метрострой" обратилась к петербуржцам с призывом воздержаться от каких-либо предположений и выводов в отношении Николая Александрова - это "нецелесообразно и неэтично".

В "Метрострое" также отметили, что, несмотря на произошедшее, работа идет в обычном режиме, все обязательства сотрудники компании выполняют в плановом порядке. Например, устранены протечки, возникшие на недавно введенной строй станции метро "Дунайская".