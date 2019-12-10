КС РФ начал изучение дела о возврате жилищной субсидии

Конституционный суд РФ начал рассмотрение дела о предоставлении субсидии на строительство жилья в сельской местности. Марина Алисова из Ростовской области не смогла подтвердить, что израсходовала деньги по назначению, потому что ее подвел подрядчик.

Теперь женщине необходимо вернуть государству более одного миллиона рублей, которых она фактически не получила.

Как следует из материалов суда, в 2015 году Алисова как работница сельской больницы и участница федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" получила социальную выплату на строительство (приобретение) жилья. Однако подрядчик дом не построил, поэтому зарегистрировать его как собственность в установленном порядке Алисова не смогла.

Что в свою очередь послужило основанием для взыскания с нее суммы субсидии, выделенной из федерального бюджета.

- Подрядчик не выполнил своих обязательств, возбуждено уголовное дело, - отметил судья-докладчик КС РФ Юрий Рудкин. - Но из-за неисполнения своих обязательств подрядчиком Алисова не смогла вовремя оформить дом в собственность. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, а также местная администрация отказались отодвинуть сроки госрегистрации постройки и потребовали вернуть предоставленную субсидию.

По мнению представителей органов власти, принявших и подписавших оспоренный нормативный акт, законодательство необходимо трансформировать таким образом, чтобы как минимум не подвергать дополнительным стрессам граждан, которым это законодательство должно помогать.

Барщевский даже привел в пример запрет сушить животных в микроволновой печи

Полномочный представитель правительства РФ в Конституционном суде Михаил Барщевский даже привел в пример запрет сушить животных в микроволновой печи.

- Если нет злоупотреблений, если нет нецелевого использования субсидиарных средств, то субсидия взыскиваться не должна, - заявил он. - Когда появились микроволновки, многие начали сушить в них животных. После чего производителям пришлось внести в инструкции соответствующий пункт. В правительстве, выпуская это положение, считали, что животных сушить никто не будет.

В отзыве прокуратуры также отмечается, что вины Марины Алисовой в допущенном нарушении нет: "Полагаем, что отсутствие механизма продления указанного срока для оформления жилого помещения в собственность не в полой мере соответствует целям удовлетворения потребности сельского населения, в том числе молодых семей, в благоустроенном жилье".

КС еще раз изучит доводы сторон в закрытом режиме. О дате провозглашения решения станет известно позднее.