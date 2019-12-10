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Текст:   Мария Голубкова  (Санкт-Петербург)
19:48 10.12.2019
Российская газета - Федеральный выпуск № 279(8037)

Когда виноват подрядчик

КС РФ начал изучение дела о возврате жилищной субсидии

Конституционный суд РФ начал рассмотрение дела о предоставлении субсидии на строительство жилья в сельской местности. Марина Алисова из Ростовской области не смогла подтвердить, что израсходовала деньги по назначению, потому что ее подвел подрядчик.
Фото: Александр Колбасов/ТАСС Фото: Александр Колбасов/ТАСС
Фото: Александр Колбасов/ТАСС

Теперь женщине необходимо вернуть государству более одного миллиона рублей, которых она фактически не получила.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
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Как следует из материалов суда, в 2015 году Алисова как работница сельской больницы и участница федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" получила социальную выплату на строительство (приобретение) жилья. Однако подрядчик дом не построил, поэтому зарегистрировать его как собственность в установленном порядке Алисова не смогла.

Что в свою очередь послужило основанием для взыскания с нее суммы субсидии, выделенной из федерального бюджета.

- Подрядчик не выполнил своих обязательств, возбуждено уголовное дело, - отметил судья-докладчик КС РФ Юрий Рудкин. - Но из-за неисполнения своих обязательств подрядчиком Алисова не смогла вовремя оформить дом в собственность. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, а также местная администрация отказались отодвинуть сроки госрегистрации постройки и потребовали вернуть предоставленную субсидию.

По мнению представителей органов власти, принявших и подписавших оспоренный нормативный акт, законодательство необходимо трансформировать таким образом, чтобы как минимум не подвергать дополнительным стрессам граждан, которым это законодательство должно помогать.

Барщевский даже привел в пример запрет сушить животных в микроволновой печи

Полномочный представитель правительства РФ в Конституционном суде Михаил Барщевский даже привел в пример запрет сушить животных в микроволновой печи.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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- Если нет злоупотреблений, если нет нецелевого использования субсидиарных средств, то субсидия взыскиваться не должна, - заявил он. - Когда появились микроволновки, многие начали сушить в них животных. После чего производителям пришлось внести в инструкции соответствующий пункт. В правительстве, выпуская это положение, считали, что животных сушить никто не будет.

В отзыве прокуратуры также отмечается, что вины Марины Алисовой в допущенном нарушении нет: "Полагаем, что отсутствие механизма продления указанного срока для оформления жилого помещения в собственность не в полой мере соответствует целям удовлетворения потребности сельского населения, в том числе молодых семей, в благоустроенном жилье".

КС еще раз изучит доводы сторон в закрытом режиме. О дате провозглашения решения станет известно позднее.

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