В Астрахани против замминистра строительства возбудили дело

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области подозревается в превышении должностных полномочий. Против чиновницы возбуждено уголовное дело следственными органами СК РФ по Астраханской области.

В 2015 году в управление муниципального имущества администрации Астрахани поступили заявления от фирмы с просьбой предоставить земельный участок для строительства многоуровневой парковки на улице Генерала Герасименко. Но этот земельный участок расположен в территориальной зоне санитарно-защитной зелени, и по закону его запрещено использовать для многоуровневых гаражей-стоянок.

Начальником управления по строительству, архитектуре и градостроительству на тот момент была подозреваемая. По версии следствия, чиновница заведомо знала, что изменение территориальной зоны не рассматривалось на публичных слушаниях, но тем не менее подготовила проект решения и другие нужные документы, а затем сама лично представила и поддержала их на заседании комитета по экономическому развитию города в Думе Астрахани.

О том, что в основной чертеж, утвержденный решением городской Думы, внесено изменение территориальной зоны, которое не было предметом публичных слушаний и фактически не рассматривалось, чиновница умолчала.

"Далее по указанию подозреваемой подчиненными сотрудниками были внесены вклейки в резолютивную часть актов выбора указанных земельных участков, которыми зона была изменена на иную, позволяющую строительство многоуровневой парковки, тем самым придав законность своим действиям", - говорится в сообщении пресс-службы СКР региона.

Ход расследования находится на особом контроле руководителя следственного управления СК России по Астраханской области генерал-лейтенанта юстиции Ибрагима Могушкова.