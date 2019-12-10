В Крыму в ДТП погибли четыре человека, в том числе глава района

В Черноморском районе Крыма произошло крупное ДТП с двумя иномарками, в результате которого погибли четыре человека, в том числе и глава района Людмила Глушко.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе МЧС РК, около девяти часов утра на пятом километре трассы Черноморское-Евпатория столкнулись лоб в лоб Ford Focus и KIA Sportage. Известно, что в каждой из машин находилось по два человека, и все они погибли. Тела пришлось извлекать из покореженных машин с помощью специального оборудования.

На месте автокатастрофы работают две бригады спасателей "Крым-Спас" из Черноморского района, а также сотрудники ГУ МЧС, ГИБДД и скорой помощи.

- Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия,- рассказали "РГ" в пресс-службе МВД по РК. - На месте происшествия предпринимаются все меры для организации свободного проезда участников дорожного движения.

Одной из погибших оказалась глава администрации Черноморского района Людмила Глушко. Эту информацию "РГ" сообщил источник в правоохранительных органах. Глушко была назначена руководителем в июле 2016 года. А 29 октября она была переназначена на эту должность.