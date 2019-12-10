На Кубани мужчину задержали за стрельбу из игрушечного пистолета

В Новороссийске полицейские арестовали мужчину, стрелявшего в прохожих из игрушечного пистолета в центре города. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

Об инциденте стало известно благодаря видеоролику, выложенному в социальных сетях. На кадрах видно, как молодой человек, находясь за рулем и двигаясь по главной улице портового муниципалитета, стреляет в прохожих из игрушечного пистолета.

Как выяснилось, правонарушителем оказался 24-летний новороссиец. Его задержали по месту жительства.

Он обвиняется в правонарушении, предусмотренном статьей 20.1 КоАП РФ, наказание за которое штраф до тысячи рублей или административный арест до пятнадцати суток.

Проводится проверка.