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10.12.2019 17:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани мужчину задержали за стрельбу из игрушечного пистолета

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Новороссийске полицейские арестовали мужчину, стрелявшего в прохожих из игрушечного пистолета в центре города. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

В Сочи попытались незаконно перевезти из Абхазии четыре машины

Об инциденте стало известно благодаря видеоролику, выложенному в социальных сетях. На кадрах видно, как молодой человек, находясь за рулем и двигаясь по главной улице портового муниципалитета, стреляет в прохожих из игрушечного пистолета.

Как выяснилось, правонарушителем оказался 24-летний новороссиец. Его задержали по месту жительства.

Он обвиняется в правонарушении, предусмотренном статьей 20.1 КоАП РФ, наказание за которое штраф до тысячи рублей или административный арест до пятнадцати суток.

Проводится проверка.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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