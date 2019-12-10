В Сочи попытались незаконно перевезти из Абхазии четыре машины

На Сочинской таможне задержали четыре автомобиля, которые пытались незаконно перевезти из Абхазии в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе Сочинской таможни.

На посту МАПП Адлер таможенники остановили четыре иностранных автомобиля с абхазскими номерами - Mercedes Benz, Mercedes Benz E320, BMW-325, Toyota Crown Majesta - и выявили ряд нарушений, а также факты подделки документов.

Владельцев этих автомобилей "оформили" на работу в абхазскую фирму якобы водителями, выдав им трудовой договор, командировочное удостоверение, путевой лист и другие фиктивные документы. Мошенники вручили им также бланки поддельных таможенных деклараций с поддельными печатями, уверяя, что с этими документами они беспрепятственно пересекут границу.

- Попытка беспошлинного ввоза автомобилей в личных целях зачастую реализуется через фиктивное трудоустройство в абхазскую фирму в качестве водителя или курьера, от имени которой гражданину выдается комплект документов, предъявляемый таможенному органу при оформлении временного ввоза, - объяснил заместитель начальника Сочинской таможни Михаил Цветинский. - Данные документы незаконны, поскольку использование автомобилей в личных целях противоречит условиям ввоза транспортных средств международной перевозки. При выявлении таких фактов покупатели автомобилей обременяются дополнительным налогообложением в части уплаты таможенных пошлин с последующей перспективой конфискации транспортных средств.

Владельцы автомобилей, планировавшие использовать их в личных целях, отметили, что о продаже иномарок они узнали из интернета, где их привлекла низкая цена, гарантия "абсолютной безопасности" и "официальное оформление документов".

Теперь им грозит наказание, предусмотренное частью 3 статьи 327 УК РФ, максимальное наказание за которое - лишение свободы до года. Материалы переданы в отдел полиции Адлерского района УВД по Сочи.