Новости

Путин: Надо сокращать использование пластика, но не в ущерб промышленности 17:58
На Кубани мужчину задержали за стрельбу из игрушечного пистолета 17:55
Петербургских полицейских обвинили в избиении подростка 17:42
Медведев принес соболезнования в связи со смертью Лужкова 17:32
МИД РФ раскритиковал проект резолюции ООН по Крыму 17:24
Путин согласен вернуть в суды присяжных дела против педофилов и чиновников 17:20
В Пскове увековечат память о создательнице хосписа Людмиле Степановой 17:17
В СИЗО "Бутырка" пытались передать 15 мобильников и гашиш 17:12
Под Курском перезахоронили советских солдат 17:08
В петербургской филармонии исполнят "Страсти по Советскому Союзу" 17:02
В России создали гибридные вездеходы для суровых условий 17:00
В Генуе установили уникальную вязаную елку 16:49
Стало известно, зачем на белом медведе написали "Т-34" 16:45
Песков оценил первое знакомство Путина с Зеленским 16:41
В Сочи попытались незаконно перевезти из Абхазии четыре машины 16:41
В Петербурге задержали генерального директора "Метростроя" 16:39
Путин призвал СПЧ защищать интересы спортсменов 16:38
Путин повысил статус госпремий за правозащитную деятельность 16:30
На Ставрополье таможенники конфисковали 640 "подаренных" полотенец 16:30
Песков рассказал о защите прав российских спортсменов 16:26
В Ленинградской области 31 декабря будет выходным днем 16:22
В Кремле подтвердили подготовку телефонного разговора Путина и Эрдогана 16:14
На Оркнейских островах найдены уникальные артефакты 4000-летней давности 16:10
Прокуратура разберется с давкой в ходе эвакуации петербургской школы 16:04
ГАЗ зарегистрировал три новых имени со словом "ГАЗель" 16:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест "РГ". Как хорошо вы знаете школьные нововведения и инициативы?
Тест "РГ". Как хорошо вы знаете школьные нововведения и инициативы?
Кто дополнительно получит по 200 тысяч рублей
Кто дополнительно получит по 200 тысяч рублей
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
10.12.2019 16:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сочи попытались незаконно перевезти из Абхазии четыре машины

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

На Сочинской таможне задержали четыре автомобиля, которые пытались незаконно перевезти из Абхазии в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе Сочинской таможни.

На посту МАПП Адлер таможенники остановили четыре иностранных автомобиля с абхазскими номерами - Mercedes Benz, Mercedes Benz E320, BMW-325, Toyota Crown Majesta - и выявили ряд нарушений, а также факты подделки документов.

Фото: Пресс-служба Минераловодской таможни
На Ставрополье таможенники конфисковали 640 "подаренных" полотенец

Владельцев этих автомобилей "оформили" на работу в абхазскую фирму якобы водителями, выдав им трудовой договор, командировочное удостоверение, путевой лист и другие фиктивные документы. Мошенники вручили им также бланки поддельных таможенных деклараций с поддельными печатями, уверяя, что с этими документами они беспрепятственно пересекут границу.

- Попытка беспошлинного ввоза автомобилей в личных целях зачастую реализуется через фиктивное трудоустройство в абхазскую фирму в качестве водителя или курьера, от имени которой гражданину выдается комплект документов, предъявляемый таможенному органу при оформлении временного ввоза, - объяснил заместитель начальника Сочинской таможни Михаил Цветинский. - Данные документы незаконны, поскольку использование автомобилей в личных целях противоречит условиям ввоза транспортных средств международной перевозки. При выявлении таких фактов покупатели автомобилей обременяются дополнительным налогообложением в части уплаты таможенных пошлин с последующей перспективой конфискации транспортных средств.

Владельцы автомобилей, планировавшие использовать их в личных целях, отметили, что о продаже иномарок они узнали из интернета, где их привлекла низкая цена, гарантия "абсолютной безопасности" и "официальное оформление документов".

Теперь им грозит наказание, предусмотренное частью 3 статьи 327 УК РФ, максимальное наказание за которое - лишение свободы до года. Материалы переданы в отдел полиции Адлерского района УВД по Сочи.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин заявил о недопустимости давления на суд, в том числе через СМИ
МИД РФ раскритиковал проект резолюции ООН по Крыму
Госдума отменила банковский роуминг
Лужковский стиль: какой мы запомним Москву Юрия Лужкова и его самого
В Петербурге вынесли приговор по делу о теракте в метро