В Волжском сотрудницу почты осудили за присвоение 1,2 млн рублей

Волжский городской суд признал виновной в хищении 1,2 миллиона рублей 31-летнюю сотрудницу Волжского почтамта. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Волгоградской области.

Осужденная работала оператором. Используя чужие пароли, она вносила в базу данных отделения ложные сведения о выплатах по моментальным бестиражным лотереям. Деньги из кассы она изымала с января 2017 года по февраль 2018. В результате Почте России был нанесен материальный ущерб в особо крупном размере.

Подсудимая вину в предъявленном обвинении не признала, заявив, что свидетели ее оговорили. Тм не менее ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно, со штрафом в доход государства в размере 500 тысяч рублей. Также бывшей сотруднице почтамта придется возместить всю сумму ущерба.