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10.12.2019 15:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале раскрыли убийство двух девушек на горе Уктус в 2018 году

Текст: Татьяна Воробьева (Екатеринбург)
Правоохранительные органы заявили о раскрытии двойного убийства в Екатеринбурге на склоне горы Уктус. Преступление было совершено в прошлом году.

- Установлен и задержан подозреваемый, - сообщил руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета по Свердловской области Сергей Мальцев.

Двух девушек с огнестрельными ранениями обнаружили на учебном склоне горнолыжного комплекса 26 августа 2018 года. Одна была мертва. Вторую госпитализировали, но позднее в больнице она также скончалась. Было возбуждено дело по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство", но раскрыть преступление по горячим следам не удалось.

- Следователи допросили около двух тысяч человек, провели свыше 300 различных экспертиз, в том числе ДНК, баллистическую и так далее. Общий объем материалов уголовного дела составляет более ста томов, - отметили в пресс-службе регионального СК.

Фото: РИА Новости
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Девятого декабря по подозрению в двойном убийстве задержали 34-летнего жителя Екатеринбурга, инженера одного из местных предприятий. В его квартире нашли составные части оружия, в том числе - компоненты пневматики.

- В момент задержания подозреваемый шел на работу. Брали его, когда он выходил из подъезда дома, где живет с супругой и трехлетним сыном. Сопротивление он оказать не успел, - рассказал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, на первоначальном этапе задержанный на все вопросы говорил "затрудняюсь ответить". Признательные показания дал только после того, когда полиграф выдал обвинительный вердикт.

- На фигуранта представители МВД вышли, получив информацию, что некий мужчина приобрел составляющие части к пневматической винтовке калибра 6,35. Тип оружия совпал с тем, из которого убили женщин, - пояснил Горелых. - По предварительным сведениям, к стрельбе по людям злоумышленник начал готовится за месяц. При этом, кто станет мишенью, роли не играло. К месту будущей расправы он ездил на велосипеде, там же испытывал "ствол", снимал территорию с квадрокоптера.

Как сообщил "РГ" пресс-секретарь СК области Александр Шульга, завтра следствие намерено обратиться в Ленинский районный суд с ходатайством о заключении задержанного под стражу.

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