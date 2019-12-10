В Кольцово задержали женщину с 27 кг одежды известных брендов

Гражданка России попытались ввезти из Стамбула 27 килограммов одежды известных брендов. Ее задержали таможенники в международном аэропорту Кольцово.

"Чемодан рубашек и мужских футболок известных мировых брендов обнаружили при проверке рейса Стамбул - Екатеринбург. С этой внушительной сумкой россиянка прошла в "зеленый" коридор, который проходят те, кому нечего декларировать", - рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.

В багаже было девяносто предметов гардероба. Сначала бизнес-леди сказала, что везет их на продажу. Но после того, когда ей объяснили, что коммерческие товары нужно декларировать, она передумала и заявила, что везет вещи в подарок друзьям. Таможенников женщине убедить в этом не удалось.

"Возбуждено дело об административном правонарушении", - сообщил начальник таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский) Дмитрий Шишкин.

По его словам, не все чисто и с законностью использования товарных знаков.

"Мы направим запрос правообладателям. Если одежда контрафактная, то женщину ждет еще один штраф", - пояснил Шишкин.