Трамп назвал слежку ФБР за его штабом попыткой госпереворота

Президент США Дональд Трамп прокомментировал доклад генерального инспектора минюста США Майкла Хоровитца об обстоятельствах ведения сотрудниками ФБР слежки за окружением Трампа до и после выборов 2016 года.

По мнению главы Белого дома, это была попытка свержения правительства, в которой участвовало множество лиц. "Они оказались пойманы, пойманы с поличным", - цитирует ТАСС американского лидера. Он также подчеркнул, что с нетерпением ждет результатов расследования на ту же тему от спецпрокурора США Джона Дарема. Трамп отметил, что отчет Дарема будет гораздо более полным, чем доклад Хоровитца.

Ранее генеральный инспектор минюста Майкл Хоровиц в обнародованном в понедельник докладе не нашел политической предвзятости в том, как спецслужбы вели расследование против членов штаба Трампа, хотя и обнаружил в действиях ФБР "серьезные ошибки", пишет РИА Новости.