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10.12.2019 03:00
Рубрика: В мире

Вашингтон расширил санкции против Венесуэлы

Вашингтон расширил санкции в отношении Венесуэлы. В черный список попали Густаво Адольфо Вискаино Гила и Хуана Карлоса Дугарте Падрона. В минфине США уверены, что они замешаны в коррупционных схемах, связанных с продажей паспортов. Речь идет о взятках в особо крупном размере.

США внесли в санкционный список связанную с Венесуэлой компанию из Кубы

"С осени 2018 года официальные лица Административной службы идентификации, миграции и иммиграции Венесуэлы (SAIME) получили от заявителей тысячи долларов. Деньги были перечислены на личные счета Вискаино Гила в иностранные банки. А среди персонала SAIME были члены вооруженных групп", - говорится в сообщении американского минфина.

Ведомство не исключило введения санкций в отношении лиц из России и Китая, причастных, по мнению Вашингтона, к коррупции и нарушению прав человека в Венесуэле.

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