Минприроды подготовило изменения в законодательство, позволяющие во всех случаях оплачивать вывоз мусора по фактическому накоплению, а не по нормативам. Сейчас они могут сделать это только при раздельном накоплении отходов. Министерство намерено внести их в правительство до конца года, сообщили "РГ" в пресс-службе ведомства.

Региональные власти смогут принимать решение об оплате потребителями вывоза мусора, исходя из количества и объема контейнеров и баков, установленных на площадке. Это позволит избежать "конфликтных и неразрешимых ситуаций между потребителями и региональными операторами по определению способа оплаты", отмечают авторы.

Сейчас такие случаи не редкость. Так, жители села Жуковка Павловского района Алтайского края еще в конце октября уведомили регионального оператора, что не будут заключать с ним договор на вывоз отходов, поскольку сами сжигают их в печках или скармливают животным, а крупногабаритный мусор вывозят на свалку.

Раз в месяц в Жуковку приезжает мусоровоз и уезжает пустой. Сельчане считают, что им такие услуги не нужны. А потому многие не платят, накапливая долги. "По закону мы обязаны предоставить услугу по вывозу ТКО и заключать договор с каждым домовладельцем для этого не нужно. Вывоз раз в месяц рассчитан исходя из норм накопления ТКО", - пояснили корреспонденту "РГ" в компании "ЭКО-Комплекс", которая является регоператором в Павловском районе.

Такая ситуация не только в Жуковке, но и в других селах региона. В Министерстве строительства и ЖКХ Алтайского края говорят, что наладить бесперебойный вывоз ТКО везде пока "не представляется возможным из-за целого ряда проблем". В том числе из-за негативного отношения населения к новой системе. Не меньшей проблемой является и нехватка контейнерных площадок. Их должны устанавливать муниципалитеты, но в местных бюджетах денег нет. Поправки министерство подготовило еще в мае этого года, в июне завершилось их общественное обсуждение. Сейчас документ направлен в минэкономразвития для оценки регулирующего воздействия. После всех согласительных процедур проект постановления будет направлен в правительство.

Минприроды также предлагает дифференцировать нормативы в зависимости от местности, категорий потребителей (юрлица и физлица) и объектов, на которых образуются отходы. Планируется, что новый порядок заработает уже с 1 января 2020 года.