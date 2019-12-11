Бывший замдиректора Росгеологии получил срок

Скандально известного бывшего первого замглавы Росгеологии Руслана Горринга приговорили к 3,5 годам колонии общего режима.

Напомним, что прославился он в начале года скандальным роликом в соцсетях, где он во время компьютерной игры в матерных выражениях рассказывает об интимных отношениях с подчиненными и своем привилегированном положении в компании. После этого его уволили из "Росгеологии". А позже задержали. Но судили его не за это. А за то, что в 2009-2010 годах Руслан Горринг, - в то время Ганижев - будучи доверенным лицом председателя Ленинского районного совета депутатов Подмосковья Александра Газейкина, получил от бизнесмена в общей сложности более 19 миллионов рублей за "беспрепятственное ведение бизнеса".

По данным следствия, после того, как предприниматель перестал платить за покровительство, Горринг в ходе личных встреч потребовал у него еще "долг" в 5 миллионов рублей. Получив требуемую сумму, Горринг должен был отнести ее Газейкину, но был задержан.

В рамках уголовного дела его отправили под подписку о невыезде, однако после этого он скрылся и был объявлен в розыск. Тогда же он изменил фамилию и отчество и смог устроиться на высокий пост в "Росгеологии".

Руслан Горринг признал вину в соучастии в хищении 24,6 миллионов рублей, сообщает ТАСС, поэтому его дело рассматривалось в особом порядке, что позволяет рассчитывать на более мягкое наказание. Судья 235-го гарнизонного военного суда признал Горринга виновным и назначил ему наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима.