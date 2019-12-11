Директор СВР обсудил сотрудничество в борьбе с терроризмом в Иране

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин посетил Тегеран, где обсудил с руководством министерства информации и Организации внешней разведки Ирана вопросы усиления сотрудничества в борьбе с терроризмом. Об этом сообщил руководитель пресс-бюро СВР Сергей Иванов.

"Сегодня завершился рабочий визит в Тегеран руководителя российской внешней разведки Сергея Нарышкина", - заявил Иванов.

По его словам, директор СВР России обсудил с руководством министерства информации и Организации внешней разведки Ирана вопросы усиления сотрудничества в сфере борьбы с международным терроризмом и противодействия общим угрозам безопасности России и Исламской Республики Иран.

Известно также, что Нарышкин встретился со спикером иранского парламента, с которым обсудил проблемы региональной и международной безопасности, а также вопросы двустороннего сотрудничества.