Осужденных переведут в тюрьмы ближе к родственникам

Новости

В Краснодаре посетитель расстрелял охранника ночного клуба 15:44
Бездомный убил двух прохожих на проспекте Сталинграда в Брюсселе 15:40
Власти объяснили исчезновение игрушек с воронежской елки 15:32
Дима Билан не выступит на концерте звезд "Евровидения" в Амстердаме 15:28
Улицы американского города превратились в зону боевых действий 15:28
Обсуждение закона о рынке земли в Верховной раде закончилось дракой 15:27
В Подмосковье стоматолога обвинили в гибели ребенка 15:26
ЮрКисс дал первый большой сольный концерт 15:26
В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение на лакокрасочном заводе 15:24
Начальник службы гражданской защиты Удмуртии арестован за взятку 15:12
В Италии обнаружили пропавшую 22 года назад знаменитую картину Климта 15:10
В затерянном городе найдены сокровища легендарного Аксума 15:05
Водопад Виктория обмелел до рекордного за последние 25 лет уровня 15:03
В Свердловской области 31 декабря сделают выходным днем 15:01
В аэропорту Краснодара задержали вылет 12 рейсов 14:58
В США задержали бывшего главного полицейского Мексики 14:57
Рамзан Кадыров назвал Юрия Лужкова другом Чечни 14:57
Описан простой тест со стулом, который выявляет рак легких 14:53
Суд в Киеве заочно приговорил к 14 годам тюрьмы депутата Госдумы 14:48
В Чечне полицейских попросили включить в санкционный список США 14:46
В Петербурге по делу о хищениях в "Метрострое" арестованы трое 14:43
В Японии обнаружили пропавший полтора месяца назад российский катер 14:35
Экс-мэра Челябинска заподозрили в коррупции 14:30
В Подмосковье найдено обезглавленное тело фотоохотника 14:29
В Самаре создали умную систему наблюдения за безопасностью в музеях 14:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какая оплата и бонусы полагаются за сверхурочную работу
Какая оплата и бонусы полагаются за сверхурочную работу
Кто дополнительно получит по 200 тысяч рублей
Кто дополнительно получит по 200 тысяч рублей
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
11.12.2019 13:29
Рубрика: Власть

Осужденных переведут в тюрьмы ближе к родственникам

Текст: Татьяна Замахина
Госдума поддержала в первом чтении законопроект, позволяющий переводить осужденных в регион ближе к родственникам.
Фото: Владимир Песня / РИА Новости Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Принять документ предложило правительство РФ. Законопроект касается всех исправительных учреждений - тюрьм, колоний и т.п.

Проект об улучшении условий в СИЗО для матерей с детьми прошел II чтение

В кабмине пояснили, что сейчас осужденные к лишению свободы отбывают наказание в исправительных учреждениях в пределах региона, в котором они проживали или были осуждены. А перевести человека из одного учреждения в другое можно только в случае болезни либо для обеспечения личной безопасности, а также при реорганизации или ликвидации исправительного учреждения.

Перевод, согласно инициативе, будет осуществляться по письменному заявлению осужденного или его близкого родственника. Кроме того, это может происходить по решению ФСИН и при наличии возможности размещения. При этом перевод может состояться только один раз за время отбывания наказания.

Фото: REUTERS
В Германии начался "тюремный кризис"

Глава комитета по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников отметил, что предлагаемые изменения повысят доступность мест отбывания наказания для родственников осужденных и обеспечат возможность общения членов семьи с осужденными к лишению свободы. Вступление в силу новых норм, в случае принятия закона, предложено установить по истечении полугода со дня официального опубликования закона. Это время потребуется для разработки соответствующих подзаконных актов, пояснил он.

Власть Работа власти Внутренняя политика Происшествия Правосудие Тюрьмы Законодательная власть Госдума Тюремная реформа Законопроекты и комментарии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Совфед расширил территорию применения налога для самозанятых
В Кремле оценили встречу Лаврова с Трампом
Медведев поддержал идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок
Глава ДНР обвинил Киев в искажении текста коммюнике саммита в Париже
МИД: Турция может закрыть для США авиабазу в ответ на санкции