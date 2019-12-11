Осужденных переведут в тюрьмы ближе к родственникам

Принять документ предложило правительство РФ. Законопроект касается всех исправительных учреждений - тюрьм, колоний и т.п.

В кабмине пояснили, что сейчас осужденные к лишению свободы отбывают наказание в исправительных учреждениях в пределах региона, в котором они проживали или были осуждены. А перевести человека из одного учреждения в другое можно только в случае болезни либо для обеспечения личной безопасности, а также при реорганизации или ликвидации исправительного учреждения.

Перевод, согласно инициативе, будет осуществляться по письменному заявлению осужденного или его близкого родственника. Кроме того, это может происходить по решению ФСИН и при наличии возможности размещения. При этом перевод может состояться только один раз за время отбывания наказания.

Глава комитета по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников отметил, что предлагаемые изменения повысят доступность мест отбывания наказания для родственников осужденных и обеспечат возможность общения членов семьи с осужденными к лишению свободы. Вступление в силу новых норм, в случае принятия закона, предложено установить по истечении полугода со дня официального опубликования закона. Это время потребуется для разработки соответствующих подзаконных актов, пояснил он.