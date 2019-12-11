Новости

Бездомный убил двух прохожих на проспекте Сталинграда в Брюсселе 15:40
Власти объяснили исчезновение игрушек с воронежской елки 15:32
Дима Билан не выступит на концерте звезд "Евровидения" в Амстердаме 15:28
Улицы американского города превратились в зону боевых действий 15:28
Обсуждение закона о рынке земли в Верховной раде закончилось дракой 15:27
В Подмосковье стоматолога обвинили в гибели ребенка 15:26
ЮрКисс дал первый большой сольный концерт 15:26
В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение на лакокрасочном заводе 15:24
Начальник службы гражданской защиты Удмуртии арестован за взятку 15:12
В Италии обнаружили пропавшую 22 года назад знаменитую картину Климта 15:10
В затерянном городе найдены сокровища легендарного Аксума 15:05
Водопад Виктория обмелел до рекордного за последние 25 лет уровня 15:03
В Свердловской области 31 декабря сделают выходным днем 15:01
В аэропорту Краснодара задержали вылет 12 рейсов 14:58
В США задержали бывшего главного полицейского Мексики 14:57
Рамзан Кадыров назвал Юрия Лужкова другом Чечни 14:57
Описан простой тест со стулом, который выявляет рак легких 14:53
Суд в Киеве заочно приговорил к 14 годам тюрьмы депутата Госдумы 14:48
В Чечне полицейских попросили включить в санкционный список США 14:46
В Петербурге по делу о хищениях в "Метрострое" арестованы трое 14:43
В Японии обнаружили пропавший полтора месяца назад российский катер 14:35
Экс-мэра Челябинска заподозрили в коррупции 14:30
В Подмосковье найдено обезглавленное тело фотоохотника 14:29
В Самаре создали умную систему наблюдения за безопасностью в музеях 14:28
Жителя Ленобласти задержали за изнасилование и убийство школьницы 14:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какая оплата и бонусы полагаются за сверхурочную работу
Какая оплата и бонусы полагаются за сверхурочную работу
Кто дополнительно получит по 200 тысяч рублей
Кто дополнительно получит по 200 тысяч рублей
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
11.12.2019 14:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Подмосковье найдено обезглавленное тело фотоохотника

Текст: Иван Петров

Обезглавленный труп был найден в минувший вторник неподалеку от автобусной остановки в деревне Никифорово городского округа Лосино-Петровский. Следователям удалось выяснить, что 37-летний мужчина находился в близлежащем лесном массиве, где проводил фотосъемку животных. Но домой так и не вернулся.

Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Осужденных переведут в тюрьмы ближе к родственникам

По факту обнаружения тела следственным отделом по городу Щелково ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ "убийство". Труп был обнаружен 10 декабря, но, по мнению экспертов, смерть наступила сутками ранее.

Следователи-криминалисты осмотрели место происшествия с применением специальной криминалистической техники. Были изъяты предметы, имеющие значение для дальнейшего расследования, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины гибели. Следствие и оперативники проводят оперативно-разыскные мероприятия по установлению лица, причастного к убийству.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Совфед расширил территорию применения налога для самозанятых
В Кремле оценили встречу Лаврова с Трампом
Медведев поддержал идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок
Глава ДНР обвинил Киев в искажении текста коммюнике саммита в Париже
МИД: Турция может закрыть для США авиабазу в ответ на санкции