В Подмосковье найдено обезглавленное тело фотоохотника

Обезглавленный труп был найден в минувший вторник неподалеку от автобусной остановки в деревне Никифорово городского округа Лосино-Петровский. Следователям удалось выяснить, что 37-летний мужчина находился в близлежащем лесном массиве, где проводил фотосъемку животных. Но домой так и не вернулся.

По факту обнаружения тела следственным отделом по городу Щелково ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ "убийство". Труп был обнаружен 10 декабря, но, по мнению экспертов, смерть наступила сутками ранее.

Следователи-криминалисты осмотрели место происшествия с применением специальной криминалистической техники. Были изъяты предметы, имеющие значение для дальнейшего расследования, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины гибели. Следствие и оперативники проводят оперативно-разыскные мероприятия по установлению лица, причастного к убийству.