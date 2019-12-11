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10.12.2019 23:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Взяли с "Громом"

В Подмосковье нашли 46 килограммов наркотиков
Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Столичный выпуск № 279(8037)
Целую сеть закладок с наркотиками в Подмосковье на территориях городских округов Щелково, Солнечногорск и Чехов создал всего один житель Рязанской области. Тайники он оборудовал в лесных массивах.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что наркодиллера вычислили сотрудники Управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области. Взяли его в одном из садовых некоммерческих товариществ при силовой поддержке бойцов отряда специального назначения "Гром". Видимо, у полицейских были основания ожидать активного сопротивления.

Фото: ЦОС ФСБ РФ
Спецслужбы РФ и Беларуси задержали контрабандистов оружия и наркотиков

При личном досмотре у него изъят полимерный сверток с веществом светлого цвета. Химическое исследование установило, что содержимое является психотропным синтетическим веществом метилэфедроном. Неподалеку нашли в укромном месте еще два таких же пакета.

Задержанный показал еще несколько тайников-закладок в других районах области, в которых находилось более 100 пресс-пакетов с запрещенным веществом. Всего полицейскими изъято более 46 килограммов метилэфедрона. Возбуждено уголовное дело по статье 30 и статье 228.1 УК РФ, а задержанный по решению суда взят под стражу.

Ирина Волк рассказала и о другом похожем задержании в Башкирии. Здесь неработающий житель города Ишимбая в арендованном гараже оборудовал подпольную лабораторию по изготовлению анаболических стероидов. Он сумел наладить полный цикл производства. А сбывал свою продукцию по почте в различные регионы России. Своих покупателей он находил через интернет-мессенджеры.

"Аптекарь" из гаража делал стероиды на свой вкус и риск, причем в буквальном смысле путем проб и ошибок. Он выводил необходимую формулу веществ и тестировал их на себе. Если считал нужным, то менял рецепт для улучшения качества.

Видимо, у полицейских были основания ожидать от наркоторговца активного сопротивления

При личном досмотре, обыске в съемном боксе и по месту жительства обнаружено 190 флаконов с сильнодействующим веществом, специальное оборудование, предназначенное для изготовления таблеток и жидких стероидов, упаковочный материал, фирменные наклейки, компоненты для производства, пустые флаконы для последующей фасовки. Общий вес изъятого препарата превысил 14 килограммов.

Происшествия Преступления Криминал Правительство МВД Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Борьба с наркотиками
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