В Подмосковье нашли 46 килограммов наркотиков

Целую сеть закладок с наркотиками в Подмосковье на территориях городских округов Щелково, Солнечногорск и Чехов создал всего один житель Рязанской области. Тайники он оборудовал в лесных массивах.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что наркодиллера вычислили сотрудники Управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области. Взяли его в одном из садовых некоммерческих товариществ при силовой поддержке бойцов отряда специального назначения "Гром". Видимо, у полицейских были основания ожидать активного сопротивления.

При личном досмотре у него изъят полимерный сверток с веществом светлого цвета. Химическое исследование установило, что содержимое является психотропным синтетическим веществом метилэфедроном. Неподалеку нашли в укромном месте еще два таких же пакета.

Задержанный показал еще несколько тайников-закладок в других районах области, в которых находилось более 100 пресс-пакетов с запрещенным веществом. Всего полицейскими изъято более 46 килограммов метилэфедрона. Возбуждено уголовное дело по статье 30 и статье 228.1 УК РФ, а задержанный по решению суда взят под стражу.

Ирина Волк рассказала и о другом похожем задержании в Башкирии. Здесь неработающий житель города Ишимбая в арендованном гараже оборудовал подпольную лабораторию по изготовлению анаболических стероидов. Он сумел наладить полный цикл производства. А сбывал свою продукцию по почте в различные регионы России. Своих покупателей он находил через интернет-мессенджеры.

"Аптекарь" из гаража делал стероиды на свой вкус и риск, причем в буквальном смысле путем проб и ошибок. Он выводил необходимую формулу веществ и тестировал их на себе. Если считал нужным, то менял рецепт для улучшения качества.

Видимо, у полицейских были основания ожидать от наркоторговца активного сопротивления

При личном досмотре, обыске в съемном боксе и по месту жительства обнаружено 190 флаконов с сильнодействующим веществом, специальное оборудование, предназначенное для изготовления таблеток и жидких стероидов, упаковочный материал, фирменные наклейки, компоненты для производства, пустые флаконы для последующей фасовки. Общий вес изъятого препарата превысил 14 килограммов.