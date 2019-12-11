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11.12.2019 15:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Подмосковье стоматолога обвинили в гибели ребенка

Текст: Сергей Бабкин

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела против детского зубного врача из Подмосковья Лидии Поповой. Как сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, медику предъявлено обвинение в гибели ребенка.

В Подмосковье найдено обезглавленное тело фотоохотника

Расследование дела идет с 2016 года. Не так давно по поручению руководителя СК Александра Бастрыкина его передали из регионального управления в центральное. В итоге, как считают следователи, собраны достаточные доказательства вины стоматолога. Дело направлено на утверждение обвинительного заключения в Генеральную прокуратуру.

Инцидент с участием Лидии Поповой произошел в Наро-Фоминской стоматологической поликлинике. Эксперты пришли к выводу, что медик неправильно обработала канал зуба. В итоге в организм ребенка попала инфекция, что привело к смерти. Уголовное дело против врача возбуждено по статье 109 УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности малолетнему ребенку вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей".

Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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