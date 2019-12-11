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11.12.2019 16:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Видео: На трассе под Владимиром обрушился мост

Текст: Анна Скудаева (Владимир)

Мост на федеральной трассе М-7 "Волга" во Владимирской области частично обрушился на проезжую часть, момент обрушения попал на видео.

Пользователи разместили в соцсетях видеозапись инцидента с обрушением деталей моста на проезжую часть федеральной трассы М-7. Как сообщает РИА Новости, инцидент произошел на Южном объезде города Владимира.

Фото: iStock
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На видеозаписи отчетливо видно, как водитель легковушки ехал по трассе за грузовиком. Когда машина поравнялась с пересекающим дорогу мостом, с переправы оторвался внушительных размеров кусок, который обрушился на проезжую часть. Водитель в последнюю секунду успел перестроиться на соседнюю полосу. Благодаря этому он не попал под обломки и чудом остался жив.

В этом году трасса М-7 в границах Владимирской области подверглась серьезной реконструкции. Однако полностью ремонт не закончен.

По планам дорожников, модернизация дороги по всей ее протяженности должна завершиться к 2030 году. Проектировщики предлагают убрать с трассы все опасные участки с левыми поворотами и светофорами. Для этого практически на всех отрезках капремонта хотят установить надземные пешеходные переходы и построить сеть разноуровневых транспортных развязок и разворотных участков.

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