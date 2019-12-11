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11.12.2019 18:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Циклон набил машин

11 декабря во Владивостоке в массовом ДТП пострадали 12 человек
Текст: Анна Бондаренко (Владивосток)
Российская газета - Федеральный выпуск № 281(8039)
Во вторник во Владивостоке, оказавшемся в плену снежного циклона, был поставлен своеобразный рекорд: на девятом километре трассы поселок Новый - Де-Фриз, фактически на въезде во Владивосток, произошло, пожалуй, самое массовое за последние годы ДТП. Его участниками стали 48 автомобилей.

Чтобы не допустить новых столкновений, дорогу на несколько часов перекрыли, но было поздно. Водители оказались в западне. Один из очевидцев, опубликовавших в Сети видео, за кадром делился впечатлениями: "Дорога полностью перекрыта. "Лексусы", "Инфинити", "Приус", "Фит"… Все стоят: автомобили скорой медицинской помощи, полицейских. Вот машина пытается развернуться. Водитель не понимает, как это сделать. Они не успевают просто затормозить…"

Попавшие в аварию рассказывали: на скользкой дороге все происходило очень быстро и по "цепочке". Некоторые водители теряли управление и утыкались в разделительные ограждения, а потом съезжали в кюветы.

Среди пострадавших в ДТП под Волгоградом оказалось двое детей

Представитель департамента здравоохранения Приморья Ксения Гусенцова рассказала "РГ", что всего в масштабной аварии пострадали 12 человек, хотя сначала речь шла о семи пострадавших. В целом же врачи осмотрели около 50 человек.

- К счастью, 10 из 12 человек получили легкие травмы - ушибы и ссадины. Двое госпитализированы, один в тяжелом состоянии, второй в состоянии средней степени тяжести, - рассказала она.

По данным управления МВД по Приморскому краю, с момента начала снегопада и до вечера среды это ДТП стало единственной массовой аварией. Его причины будут озвучены позже.

- Всего же было зарегистрировано 46 ДТП, в шести из них пострадали люди. Механические повреждения получили 48 транспортных средств. Заступившие на патрулирование наряды дорожно-патрульной службы непрерывно курсируют по трассам с включенными спецсигналами, оказывая помощь автомобилистам. Например, в городе Артеме инспекторам ДПС пришлось вызволять из снежного плена водителя большегруза, который не смог подняться в гору. На места, где произошли ДТП, дополнительно направляются наряды полиции, дорожная и снегоуборочная техника, - рассказали там.

Кроме трассы, где произошло массовое ДТП, во Владивостоке перекрыли спуск по улице Шефнера - самый крутой в городе. Въезд в приморскую столицу закрыли для крупногабаритного и большегрузного транспорта.

В Нижнем Новгороде арестован участник ДТП, сбивший на тротуаре детей

Несмотря на всю сложность дорожной обстановки, Владивостоку все же, кажется, на этот раз удалось избежать повторения транспортного коллапса, случившегося 17 ноября 2017 года. Тот день горожане запомнили надолго. Из-за образовавшегося на дорогах снежного наката и гололедицы за несколько часов произошло 250 ДТП, и в итоге город почти на всю ночь встал в 10-балльных пробках. Несколько чиновников мэрии потом получили дисциплинарные взыскания.

То ли памятуя об этом дне, то ли вняв призывам Госавтоинспекции, на этот раз на дороги выехали не все, кто мог это сделать. К тому же, как сообщила мэрия, дороги в городе были обработаны реагентами, и на них отправилась техника.

Глава Владивостока Олег Гуменюк рекомендовал руководителям городских предприятий сократить рабочий день: синоптики обещали, что после 16.00 по местному времени усилятся осадки и ветер, начнется метель. Эта мера помогла пусть не избежать, но немного уменьшить трафик в вечерний час пик.

По данным управления МВД по Приморскому краю, на трассе столкнулись 48 автомобилей

"Сейчас все силы рабочих бригад администрации города задействованы в уборке дорог Владивостока от снега. Первоочередная задача - оперативно расчищать и обрабатывать реагентами проезжие части и тротуары. Работы продолжатся и предстоящей ночью. Уборку снега будем вести в круглосуточном режиме", - рассказали "РГ" в штабе по ликвидации последствий снегопада, организованном при муниципальном предприятии "Содержание городских территорий".

По недоброй, но устоявшейся за годы традиции даже после небольших снегопадов Владивосток на несколько дней становится в пробки. Первая причина - сложный рельеф: на местных горках не спасает никакая зимняя резина. Вторая - нерасторопность коммунальщиков. Долгие годы им не хватало техники для уборки.

Сейчас обстановка с техникой немного улучшилась. Поможет ли это, горожане увидят уже утром в четверг.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток
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