Во Владивостоке из-за снегопада произошли два крупных ДТП

С утра среды во Владивостоке идет снег. Из-за этого возникли проблемы на дорогах, а в пригороде, как сообщает УМВД по Приморскому краю, произошло массовое ДТП.

Авария случилась на подъезде к низководному мосту через Амурский залив. В связи с этим закрыто движение автомобилей от нулевого до 14 километра автодороги поселок Новый - Де-Фриз-Седанка в направлении Владивостока.

Еще одно массовое ДТП произошло на острове Русском.

Движение автомобилей остановлено также по улице Шефнера, представляющей собой крутой спуск-подъем. В связи с запретом ГИБДД, в город не может въехать крупногабаритный транспорт. Отменены 14 автобусных рейсов в районы края. По данным Примгидромета, риск дорожно-транспортных происшествий сохранится, пока погода не улучшится.

Кроме того, из-за снегопада в аэропорту задерживаются рейсы в Новосибирск, Москву, Хабаровск и приморский город Дальнегорск.