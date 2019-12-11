Бывшего сити-менеджера Саратова освободили из-под домашнего ареста

Октябрьский районный суд Саратова изменил меру пресечения находящемуся под следствием бывшему сити-менеджеру города Алексею Прокопенко.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда, домашний арест экс-главе администрации города заменили на запрет определенных действий.

Прокопенко находится под следствием по обвинению в хищении через рассчетно-кассовый центр платежей саратовцев за горячую воду и отопление. Ранее другие фигуранты этого дела были осуждены за растрату более 80 миллионов рублей и получили сроки от трех до пяти лет.

Сам Прокопенко уже имеет две судимости: за неисполнение судебных решений о предоставлении жилья жильцам аварийных домов и халатность. После возбуждения в отношении него третьего уголовного дела в 2014 году бывший глава городской администрации скрывался несколько лет. В марте этого года беглец сам пришел в СК, после чего был помещен в следственный изолятор, где провел около двух месяцев. Затем суд освободил его из-под стражи и отправил под домашний арест.

Экс-градоначальник вины своей не признает и теперь утверждает, что стал жертвой необоснованного уголовного преследования со стороны прежнего регионального руководства одной из правоохранительных структур.