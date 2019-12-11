В Нижегородской области накаляется обстановка вокруг дела о самодельном изготовлении огнестрельного оружия - пушки, напоминающей артиллерийские орудия конца XVIII - начала XIX века. Правда, использовалась она для театрализованных выступлений реконструкторов и стреляла снарядами из туалетной бумаги и капустных кочерыжек.

Как рассказал "РГ" руководитель саровской "Ассоциации ролевого моделирования и исторической реконструкции" Василий Киселев, внимание правоохранительных органов пушка привлекла в феврале на празднике в мордовском селе Атюрьево.

- Наше выступление было согласовано, мы сделали несколько выстрелов из пушки в сторону леса, после чего подошли сотрудники полиции и поинтересовались, что это такое. Проблема была в том, что Максим Бурнашов, у которого были документы на порох, в день выступления заболел. Пушку у нас изъяли, - вспоминает он.

В управлении МВД по Мордовии рассказали, что пушку направили в Москву, в Главный государственный центр судебно-медицинских и криминалистических экспертиз. "Проведенное исследование показало, что изъятый предмет является самодельным огнестрельным дульнозарядным оружием (пушкой), пригодным для стрельбы", - пояснили в пресс-службе.

Выступление на сельском празднике обернулось двумя уголовными делами - незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов, где обвиняемым проходил Василий Киселев, и незаконное изготовление оружия, в чем обвинили Максима Бурнашова.

Откуда же взялась пушка? Реконструкторы объясняют, что токарного оборудования и навыков для изготовления исторического оружия у Бурнашова не было. Правда, сначала он рассказывал товарищам, что сделал пушку сам, но потом, когда началось следствие, признался, что нашел ее на складе другого местного клуба "Горизонт", а сделал ее кто-то другой. В 2014 году Бурнашов нашел пушку, обработал болгаркой поверхности, в 2015 году ее установили на колесный лафет из фанеры и стали возить по показательным выступлениям.

- Порох нужен для создания шумового эффекта, а подручные материалы - туалетную бумагу, капустную кочерыжку - мы использовали, чтобы хлопок получился погромче. Просто уплотняли ими порох, чтобы не высыпался, - пояснил он.

Дело о незаконном хранении оружия для Василия Киселева закончилось штрафом. А вот по Бурнашову ситуация до сих пор продолжает нагнетаться. В управлении МВД по Мордовии сообщили, что "в ходе расследования уголовного дела местонахождение подозреваемого установлено не было, в связи с чем с 22 ноября текущего года мужчина был объявлен в розыск". 1 декабря в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий он был задержан сотрудниками полиции в Сарове. Правда, в тот же день его отпустили под подписку о невыезде.

Максим Бурнашов утверждает, что встречался со следователем 19 ноября: тогда он отказался давать признательные показания. От следствия не скрывался, ни писем, ни повесток, ни звонков от следователя или сотрудников местного УВД не получал. А о том, что объявлен в федеральный розыск, он узнал в момент задержания.

- Сперва мне предлагали заплатить штраф - как Василию. Но юристы пояснили, что штраф не гарантирует отсутствие судимости. Если я дам признательные показания, то это уголовное дело, а не административное. А теперь уже сообщество реконструкторов переживает, что если меня осудят, тогда каждого можно будет брать в разработку. Так что я намерен доказывать свою невиновность, - пояснил Максим.

Комментарий

Михаил Видонов, член нижегородского отделения РВИО:

- В 1999 году я впервые участвовал в реконструкции Бородинской битвы, причем находился на поле сражения, буквально "под огнем" артиллерийских батарей. Тогда это никого не беспокоило. Клубы справедливо считают макеты оружия реквизитом. Придумать, из чего стрелять, при желании дело нехитрое: в народе говорят, что раз в год и палка стреляет. Не думаю, что стоит дополнительно регламентировать деятельность реконструкторов, разрабатывать какие-то правила. Пристальный интерес правоохранительных органов к военно-историческим клубам, как мне кажется, вызван неким недоверием и желанием перестраховаться, ведь на слуху трагические случаи со стрельбой в школах. И версий можно выстроить бесчисленное множество.