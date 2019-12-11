Осужден житель Прикамья, убивший девушку на глазах у прохожих

В Пермском крае закончилось судебное разбирательство в отношении молодого человека, который обвинялся в совершении убийства 17-летней девушки в феврале 2019 года. Подсудимый приговорен к 9 годам 10 месяцам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба Александровского городского суда.

Момент убийства запечатлели камеры видеонаблюдения. Молодой человек наносил удары руками, ногами, ножом, отбегал и возвращался к жертве снова. В конце концов расправу прервали прохожие, которые вызвали скорую помощь. Один из свидетелей пытался догнать убегающего подозреваемого, но это ему не удалось. Пострадавшая девушка скончалась по пути в больницу.

Следователи опросили родственников и друзей, выяснилось, что убийство было совершено на почве ревности. Семье потерпевшей назначена моральная компенсация в сумме пяти миллионов рублей.