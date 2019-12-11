Осужден житель Прикамья, убивший девушку на глазах у прохожих

Новости

В Краснодаре посетитель расстрелял охранника ночного клуба 15:44
Бездомный убил двух прохожих на проспекте Сталинграда в Брюсселе 15:40
Власти объяснили исчезновение игрушек с воронежской елки 15:32
Дима Билан не выступит на концерте звезд "Евровидения" в Амстердаме 15:28
Улицы американского города превратились в зону боевых действий 15:28
Обсуждение закона о рынке земли в Верховной раде закончилось дракой 15:27
В Подмосковье стоматолога обвинили в гибели ребенка 15:26
ЮрКисс дал первый большой сольный концерт 15:26
В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение на лакокрасочном заводе 15:24
Начальник службы гражданской защиты Удмуртии арестован за взятку 15:12
В Италии обнаружили пропавшую 22 года назад знаменитую картину Климта 15:10
В затерянном городе найдены сокровища легендарного Аксума 15:05
Водопад Виктория обмелел до рекордного за последние 25 лет уровня 15:03
В Свердловской области 31 декабря сделают выходным днем 15:01
В аэропорту Краснодара задержали вылет 12 рейсов 14:58
В США задержали бывшего главного полицейского Мексики 14:57
Рамзан Кадыров назвал Юрия Лужкова другом Чечни 14:57
Описан простой тест со стулом, который выявляет рак легких 14:53
Суд в Киеве заочно приговорил к 14 годам тюрьмы депутата Госдумы 14:48
В Чечне полицейских попросили включить в санкционный список США 14:46
В Петербурге по делу о хищениях в "Метрострое" арестованы трое 14:43
В Японии обнаружили пропавший полтора месяца назад российский катер 14:35
Экс-мэра Челябинска заподозрили в коррупции 14:30
В Подмосковье найдено обезглавленное тело фотоохотника 14:29
В Самаре создали умную систему наблюдения за безопасностью в музеях 14:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какая оплата и бонусы полагаются за сверхурочную работу
Какая оплата и бонусы полагаются за сверхурочную работу
Кто дополнительно получит по 200 тысяч рублей
Кто дополнительно получит по 200 тысяч рублей
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
11.12.2019 13:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Осужден житель Прикамья, убивший девушку на глазах у прохожих

Текст: Надежда Пащенко (Пермь)

В Пермском крае закончилось судебное разбирательство в отношении молодого человека, который обвинялся в совершении убийства 17-летней девушки в феврале 2019 года. Подсудимый приговорен к 9 годам 10 месяцам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба Александровского городского суда.

На Урале арестован обвиняемый в расстреле девушек на горе Уктус

Момент убийства запечатлели камеры видеонаблюдения. Молодой человек наносил удары руками, ногами, ножом, отбегал и возвращался к жертве снова. В конце концов расправу прервали прохожие, которые вызвали скорую помощь. Один из свидетелей пытался догнать убегающего подозреваемого, но это ему не удалось. Пострадавшая девушка скончалась по пути в больницу.

Следователи опросили родственников и друзей, выяснилось, что убийство было совершено на почве ревности. Семье потерпевшей назначена моральная компенсация в сумме пяти миллионов рублей.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Совфед расширил территорию применения налога для самозанятых
В Кремле оценили встречу Лаврова с Трампом
Медведев поддержал идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок
Глава ДНР обвинил Киев в искажении текста коммюнике саммита в Париже
МИД: Турция может закрыть для США авиабазу в ответ на санкции