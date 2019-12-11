Государственный советник юстиции третьего класса Борис Крылов, в июне этого года назначенный первым заместителем прокурора Новосибирской области, высоко оценивает гражданскую активность новосибирцев. Но всегда ли нужно сразу жаловаться в прокуратуру? Как надзорный орган работает с обращениями граждан, и каких результатов добивается? Об этом шла речь на "Деловом завтраке" в редакции "РГ" в Новосибирске.

Новосибирск потрясли два самоубийства школьниц, случившиеся за последние месяцы. Что предпринимает прокуратура, чтобы снизить уровень "эмоционального накала" в этой сфере?

Борис Крылов: Каждый такой случай - на особом контроле. Сразу возбуждается уголовное дело, назначается прокурорская проверка. Причины суицида в этом возрасте одни и те же - несчастная любовь, конфликт с родителями, отсутствие взаимопонимания среди сверстников или травля. Мы разбираемся в ситуации, а школу, где произошло ЧП, ставим на контроль, проводим индивидуальную работу с учащимися, педагогами, родителями.

Сегодня огромное влияние на подростков оказывает интернет. Я не буду говорить о таких крайних формах как группы смерти в социальных сетях. Там много и другой информации, негативно воздействующей на детскую психику. Несовершеннолетние очень восприимчивы к пропаганде насилия, различным противоправным действиям. Поэтому мы добиваемся блокировки подобных интернет-ресурсов.

Кроме того, мы работаем с так называемым неблагополучным контингентом - это подростки, которые привлекались к уголовной ответственности либо были поставлены на учет. Несовершеннолетние редко способны на самостоятельные серьезные поступки, и большинство подростковых преступлений - групповые. Разбить антисоциальную группу - значит предотвратить правонарушения.

Если в прокуратуру обратится мать с заявлением, что ее ребенка травят педагоги или одноклассники, что вы будете делать?

Борис Крылов: Первичное обращение перенаправим в профильное министерство для проверки. Если заявителя не устроят ее итоги, организуем свою комплексную проверку - оценим как действия администрации школы, так и министерства. Дальше начинается индивидуальная профилактическая работа с детьми, вызовы в полицию, постановка на учет в случае необходимости, и так далее.

То есть родители поступают правильно, обращаясь в таких случаях в прокуратуру?

Борис Крылов: Да, и мы обязательно должны отреагировать, чтобы предотвратить трагедию.

В редакцию "РГ" поступила жалоба врача на действия руководства центральной клинической больницы в Советском районе Новосибирска. В соответствии с майским указом президента ее оклад увеличили примерно в два раза, однако реальный заработок при этом снизился почти на треть, так как уменьшились доплаты за ночные дежурства, за вредность. При этом условия труда не изменились. Много ли подобных жалоб поступает в прокуратуру? Какие решения по ним принимаются?

Борис Крылов: Проверки, касающиеся выплаты заработной платы, должна проводить региональная госинспекция труда. Но поскольку это вопрос особой социальной значимости, прокуратура выполняет функцию координатора. Мы создаем межведомственные рабочие группы с участием представителей госинспекции труда, пенсионного фонда, органов местного самоуправления, которые рассматривают ситуацию комплексно: выясняют, какой долг и на каком предприятии образовался, причины невыплаты, позицию контрольных и властных структур.

Если ведомственная проверка не помогла, прокуратура начинает свою. Работодателю вносится представление, потом, если нужно, в отношении виновного лица возбуждается административное дело. Прокурор также вправе обратиться в интересах работников в суд для защиты их нарушенных трудовых прав. На конечном этапе мы отслеживаем исполнительные производства, оцениваем полноту действий судебных приставов, то есть контролируем фактическое возмещение долга.

Конечно, есть сложные ситуации, связанные, например, с банкротством организации. Тогда проблема ставится на длительный контроль, проводится работа с конкурсным управляющим по взысканию дебиторской задолженности, реализации имущества предприятия, чтобы оперативно гасить долг. Следим за поступлением денег, соблюдением очередности их распределения.

Вернемся к конкретной жалобе: выплаты за ночные дежурства в больнице снижены. Это законно? Что вы можете посоветовать медработникам, оказавшимся в такой ситуации?

Борис Крылов: Зарплата складывается из вознаграждения за труд, компенсационных и стимулирующих выплат. И есть минимальный размер заработной платы, который работодатель обязан соблюдать. Прокуратура следит прежде всего за этим, а также за исполнением условий трудового договора. Премиальные вознаграждения и прочие надбавки устанавливает руководитель предприятия, он может их повышать и понижать. Но если он лишает работника этих выплат вообще, то это должно быть мотивировано. Изменить условия трудового договора работодатель может только в конкретных, определенных законом случаях. Об этом нужно заранее предупреждать. Просто так взять и ухудшить материальное положение работника нельзя. Такие случаи прокуратура должна обязательно проверять. Я рекомендую их не замалчивать. Тем более если речь идет о бюджетниках.

Еще одна конкретная ситуация. В мае-июне нынешнего года "РГ" писала о ситуации в поселке Ордынское Новосибирской области, где 85-летняя Мария Киселева неожиданно для себя обнаружила, что якобы продала свой дом семье местных полицейских. Денег ей так и не отдали, "покупатели" этого не отрицают, однако прокуратура, в которую обратилась Мария Киселева, ответила, что ее довод "не нашел подтверждения". А также, что не обладает правом представлять интересы престарелой женщины в суде. Киселева вынуждена была нанять представителя. Вы считаете, что прокуратура в данном случае действует в соответствии с законом?

Борис Крылов: Прокуратура и следственные органы проводили соответствующие проверки. Прокурорская проверка показала, что Мария Киселева отказалась от дачи пояснений и написания заявления об обращении прокуратуры в ее интересах в суд. К сожалению, ситуация такова. Это особый случай, потому что прокуратура, как правило, отстаивает в суде права тех, кто не может делать это самостоятельно в силу возраста или состояния здоровья.

Вот пример. Прокурор Советского района города Новосибирска обратился в интересах ветерана Великой Отечественной войны с иском в суд об оспаривании заключенной им с неким гражданином сделки купли-продажи жилья. Было установлено, что у пожилого человека психическое заболевание, обусловленное возрастом, и в момент подписания сделки он не мог понимать значения своих действий.

Ключевой вопрос

"РГ" неоднократно писала о проблемах, возникающих в Новосибирском доме ветеранов. В этом году жильцы столкнулись с новой - им объявили, что администрация больше не занимается организацией похорон получателей соцуслуг. По этому поводу жилец дома Александр Жуков обращался в прокуратуру. Рассмотрено ли его обращение и что ему ответили?

Борис Крылов: Согласно федеральному закону N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", непосредственно оказание ритуальных услуг в компетенцию таких учреждений не входит. Они должны содействовать в организации ритуальных мероприятий при отсутствии у умершего родственников или при их отказе заняться погребением. А именно: организовать медицинское освидетельствование и оформление справки о смерти, информировать родственников, оформить документы на погребение, вызвать специализированную службу для захоронения.

Поскольку эта проблема затрагивает интересы значительного числа людей, то мы проведем отдельную правовую экспертизу и предоставим редакции "РГ" официальное заключение.

Могу также сказать, что вопросов к таким учреждениям накопилось много, и без внимания они не останутся.