Сноубордист погиб на необорудованной трассе в Шерегеше

33-летний сноубордист из Новокузнецка погиб, спускаясь с горы на территории туристического комплекса Шерегеш в Таштагольском районе Кузбасса.

Как рассказала корреспонденту "РГ" помощник руководителя регионального следственного управления СК РФ по связям со СМИ Ирина Мазеева, мужчина катался на горе Зеленой, но вне оборудованной для спусков трассы - по снегу-"пухляку". В какой-то момент он не удержался на ногах и упал вниз головой.

Оказавшемуся в сугробе туристу пришли на помощь катавшиеся вместе с ним приятели. Но когда им удалось вызволить товарища из снежной ловушки, тот уже не подавал признаков жизни. Сноубордисты вызвали спасателей, которые и спустили тело погибшего с горы. По предварительным данным, он задохнулся.

- Проводится доследственная проверка по факту смерти пострадавшего, устанавливается ее причина, выясняются все обстоятельства произошедшего, - сообщила Мазеева. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщается на странице курорта Шерегеш в соцсети, погибший - новокузнечанин Евгений Горбунов. Это известный путешественник, объехавший полмира на велосипеде, увлекавшийся автомобилями, походами в горы и сноубордингом.