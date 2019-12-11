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11.12.2019 17:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Иркутской области учителям выплатили премию за счет зарплаты

Текст: Ирина Штерман (Иркутск)
Единовременные выплаты по 10 тысяч рублей, полученные педагогами и врачами Иркутской региона в качестве подарков к профессиональному празднику, обернулись для них сокращением зарплат.

"Ко Дню учителя нам дали премию, - поделилась Алла Аркадьевна, учительница одной из школ Ангарска. - Но зарплата оказалась меньше, чем обычно. Как мне объяснили в бухгалтерии, сняли стимулирующие выплаты. За что? Почему? Я ведь работала, как обычно, никаких нареканий не было. По итогу, я получила столько же, сколько и обычно, но неприятный осадок остался".

Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости
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Жалуются и медики. "За два месяца до этой премии у нас срезали стимулирующие выплаты, - рассказывает представитель Общероссийского профсоюза работников здравоохранения "Действие", фельдшер скорой помощи из Ангарской больницы скорой медицинской помощи Татьяна Шульга. - Обычно мы получали около 5 тысяч стимулирующих, а тут - 106 рублей. Получается, к празднику дали 10 тысяч, а удержали - причем не объясняя причин - даже больше. Только в сентябре стали платить стимулирующие, как обычно (медработники отмечают профессиональный праздник в июне - Прим. Ред.).

Как такое могло случиться, еще предстоит разобраться компетентным органам и региональной власти. Ведь из бюджета области специально "к праздникам" было выделено 887 миллионов рулей. Значит, кто-то еще может получить премии "с возвратом".

По словам к.э.н., директора НПЦ "ГОСУЧЕТ" Романа Ерженина, если выяснится, что произошло нарушение норм трудового и бюджетного законодательства, повлекшее за собой нецелевое использование бюджетных средств, то, премированные работники должны будут вернуть деньги.

Кстати, для выплат губернаторских премий при министерстве социальной защиты был создан "Центр социальных выплат Иркутской области". Там работают 37 человек, на обеспечение деятельности которых (зарплаты, оргтехника, аренда помещений, коммунальные услуги) бюджет будет вынужден тратить по 10 миллионов рублей в год.

"Российская газета" следит за ситуацией.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Экономика Работа Зарплата Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область
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