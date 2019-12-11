В Красноярске подросток погиб от удара током

Четырнадцатилетний юноша скончался от ожогов, полученных им от контактной сети высокого напряжения на станции Злобино в Красноярском крае. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Красноярской железной дороги.

По факту гибели проводятся следственные мероприятия, уже опрошены свидетели случившегося, педагоги и родители погибшего школьника.

Как было установлено, группа подростков проникла на территорию грузового парка станции и была обнаружена охраной. Погибший юноша попытался убежать, забравшись на крышу вагона-рефрижератора.

КрасЖД поспешила снять с себя ответственность за случившееся.

"На станции всюду размещены предупреждающие плакаты об опасности высокого напряжения", - цитирует пресс-службу ведомства "Интерфакс".