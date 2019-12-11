Глава МВД наградил ставропольских полицейских за спасение в горах

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении четверых полицейских из Ставропольского края, которые спасли альпинистов в горах. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Случай, за который награды удостоились стражи правопорядка, произошел в горах, недалеко от поселка Архыз Карачаево-Черкесской Республики. Во время соревнований по альпинизму на высоте более трех тысяч метров одна из групп восходителей попала под камнепад. Двое из них сорвались, а один получил серьезные травмы, из-за которых уже не смог самостоятельно спуститься вниз.

В это время неподалеку в том же районе находились сотрудники отряда специального назначения "Гром" УНК ГУ МВД России по Ставропольскому краю - старший лейтенант полиции Роман Тищенко и лейтенанты Роман Артемьев, Михаил Фоминых и Даниил Иноземцев. Они пришли на выручку пострадавшему, оказали ему доврачебную помощь и более пяти часов в сложных горных условиях спускали его с высоты.

В итоге спортсмена доставили в медицинскую организацию, где ему оказали необходимую помощь.

- За проявленные в экстремальной ситуации профессионализм и решительность Роман Тищенко, Роман Артемьев, Михаил Фоминых и Даниил Иноземцев награждены медалями МВД России "За смелость во имя спасения", - отметила Ирина Волк.