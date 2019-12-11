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11.12.2019 18:29
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Все ради соседей?

Мэрия Ставрополья начнет выселять из многоквартирных домов неспокойных жильцов
Текст: Михаил Сухарев (Ставрополье)
Российская газета - Федеральный выпуск № 281(8039)
Власти Ставрополя будут выселять из квартир людей, ведущих асоциальный образ жизни. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, это нужно, чтобы защитить добропорядочных людей от антисоциальных соседей.
Мэрия и полиция уже определили список адресов, где жители представляют реальную угрозу соседям. Фото: photoxpress Мэрия и полиция уже определили список адресов, где жители представляют реальную угрозу соседям. Фото: photoxpress
Мэрия и полиция уже определили список адресов, где жители представляют реальную угрозу соседям. Фото: photoxpress

- Не секрет, что причина многих ЧС - человеческий фактор. Алкоголики, дебоширы, наркоманы не просто портят жизнь соседям, но и представляют реальную угрозу их жизни и безопасности, - отметил глава Ставрополя Андрей Джатдоев.

Решение начать активные действия чиновники связали с пожаром, который произошел в начале ноября на улице Доваторцев краевой столицы. Тогда огонь вспыхнул на 12-м этаже в квартире человека, злоупотребляющего алкоголем, на которого соседи постоянно жаловались. Пожарные тушили огонь больше восьми часов, а всех жителей дома пришлось эвакуировать и разместить на всю ночь в ближайшей школе. Сам мужчина погиб.

Фото: Анатолий Медведь
За что суд может выселить из квартиры

В законодательстве есть все инструменты, чтобы выселить человека из многоэтажки, если он систематически нарушает права соседей или разводит дома антисанитарию. Обычно такие иски коллективно подают соседи, но в Ставрополе это будет делать именно муниципалитет.

В городе не все считают инициативу полезной. По мнению общественников, власти смогут злоупотреблять таким инструментом, чтобы выселять неугодных. Кроме того, деньги за квартиру асоциальный человек все равно получит и может купить другую, опять же в многоквартирном доме.

- Страшно представить, что двигало чиновниками, которые такие методы предлагают. Выселили - человек купит в другом месте квартиру, и все повториться опять, ну или станет бездомным. Да и не станет ли такая "борьба" способом выселения неугодных? В современной правовой системе права человека и неприкосновенность его имущества далеко не всегда на первом месте. А те, кто будет давать угодные нужным людям показания, всегда найдутся. В истории России хватало ябед, готовых выслужиться, прогнуться или просто себя защитить ради навета, - отметил председатель ставропольской региональной общественной организации "Наша инициатива" Александр Куриленко.

Сейчас муниципалитет совместно с правоохранителями уже разработал алгоритм действий и определил список адресов, где жители представляют реальную угрозу соседям. К нарушителям общественного порядка хотят применять самые строгие меры.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край
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