В Дагестане "ковбой" угнал 60 коров

В Левашинском районе Дагестана за ночь украли более 60 голов крупного рогатого скота. Злоумышленник, которого в полиции прозвали "ковбой", уже задержан.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Дагестан, в краже подозревают 28-летнего жителя села Какамахи Левашинского района. По версии ведомства, коров он похитил с пастбища на окраине села Леваши. А чтобы остаться незамеченным, сделал он это ночью.

Дальше похититель планировал перепродать буренок, заработав на этом около двух миллионов рублей, но провернуть удачную сделку он не успел.

Правоохранители задержали злоумышленника, возбудив в отношении него уголовное дело по статье "Кража". Украденные коровы уже возвращены законным хозяевам.