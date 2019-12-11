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11.12.2019 12:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Дагестане "ковбой" угнал 60 коров

Текст: Ирина Поволоцкая (Махачкала)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Левашинском районе Дагестана за ночь украли более 60 голов крупного рогатого скота. Злоумышленник, которого в полиции прозвали "ковбой", уже задержан.

В Бурятии машинист и его помощник украли семь тысяч литров топлива

Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Дагестан, в краже подозревают 28-летнего жителя села Какамахи Левашинского района. По версии ведомства, коров он похитил с пастбища на окраине села Леваши. А чтобы остаться незамеченным, сделал он это ночью.

Дальше похититель планировал перепродать буренок, заработав на этом около двух миллионов рублей, но провернуть удачную сделку он не успел.

Правоохранители задержали злоумышленника, возбудив в отношении него уголовное дело по статье "Кража". Украденные коровы уже возвращены законным хозяевам.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан
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