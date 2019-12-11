В Дагестане продали девочку, отданную на воспитание подруге матери

Сотрудники управления МВД по Дагестану начали розыск семилетней девочки из города Избербаш. По предварительным данным, ребенка продала подруга ее матери.

Накануне в отдел городской полиции обратилась 28-летняя местная жительница. Ее история поразила даже видавших виды оперативников. Как заявила девушка, в 2017 году она решила отдать свою тогда еще пятилетнюю дочку "на воспитание". Подруга сказала, что знает женщину, которой можно доверить ребенка, и забрала ее. Когда через полгода мать якобы попросила девочку обратно, подруга заявила, что она девочку продала.

По данным "Интерфакса", глава семейства бросил девушку, когда она была беременна. Ее собственная семья, "не выдержав позора", от нее тоже отвернулась. Из сообщений полиции пока неясно, почему мать не обратилась в правоохранительные органы раньше. Но известно, что похитительница попыталась дать матери 90 тысяч рублей в качестве "компенсации".

Личность покупательницы ребенка установлена. Ее уже ищут. А подруге теперь грозит серьезный тюремный срок сразу по нескольким статьям УК РФ.