Новости

Пентагон: Россия в последнее время расширила военное присутствие в Сирии 20:52
Крупный пожар на лакокрасочном заводе в Екатеринбурге потушен 20:11
Администрация Зеленского исправила текст коммюнике "нормандского" саммита 20:06
В Кремле не придали значение трактовке Киева парижского коммюнике 19:48
Во Франции смягчили условия пенсионной реформы 19:39
Легковушка протаранила петербургский гипермаркет 19:25
Путин поздравил Героев Отечества 19:12
Корвет "Гремящий" поразил цель на полигоне в Ненецком округе 18:53
В Ленобласти у шедшего пешком в Эстонию мужчины нашли килограмм кокаина 18:42
Близкие Анастасии Заворотнюк прокомментировали сообщения о ее параличе 18:30
В Дагестане продали девочку, отданную на воспитание подруге матери 18:02
"Единственная поломка произошла у Анапы". Родстер "Крым" завершил испытания 18:02
Путин дал поручение по выплатам ветеранам 18:01
В Петербурге разработали новые защитные костюмы для полиции 17:58
В Китае идентифицировали материал из 5500-летней гробницы 17:53
ФК "Краснодар" не смог вылететь в Испанию на матч Лиги Европы 17:52
В Киеве завели уголовное дело о хулиганстве после драки в Раде 17:50
В Китае показали высокоскоростной поезд на магнитной подушке 17:48
Жительница Пскова спасла от гибели нескольких енотов и лис 17:40
Пушков: Особый статус Донбасса должен быть прописан в Конституции Украины 17:33
В Эстонии найдено редкое захоронение эпохи викингов 17:30
Chery повысит цены на свои кроссоверы 17:30
Гендиректор "Зенита" о выступлении в Лиге чемпионов: Сели в лужу 17:29
Эд Ширан признан лучшим артистом десятилетия в Британии 17:24
Греция пожаловалась в ООН на Турцию 17:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какая оплата и бонусы полагаются за сверхурочную работу
Какая оплата и бонусы полагаются за сверхурочную работу
Кто дополнительно получит по 200 тысяч рублей
Кто дополнительно получит по 200 тысяч рублей
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
11.12.2019 19:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Легковушка протаранила петербургский гипермаркет

Текст: Евгений Малышев (Санкт-Петербург)

Вечером 11 декабря неожиданно стал участником ДТП гипермаркет "Лента", находящийся на улице Бабушкина (Невский район Санкт-Петербурга). В магазин въехал легковой автомобиль KIA, посетителям торгового центра потребовалась эвакуация.

В Москве автобус врезался в здание торгового центра

Как сообщает ТАСС, в результате столкновения оказался поврежденным фасад торгового помещения, в здании произошло задымление. К месту происшествия прибыли сотрудники городского управления МЧС.

Водитель KIA направлен на медицинское освидетельствование.

В результате происшествия никто не пострадал. "Лента" на Бабушкина является одним из крупнейших торговых помещений Невского района, его площадь составляет почти 4 тысячи квадратных метров.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Сурков назвал слова Авакова фантазиями
Песков рассказал об общей цели лидеров "нормандской четверки"
Медведев поддержал идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок
В Кремле оценили встречу Лаврова с Трампом
Грета Тунберг стала "человеком года" по версии журнала Time