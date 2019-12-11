Легковушка протаранила петербургский гипермаркет

Вечером 11 декабря неожиданно стал участником ДТП гипермаркет "Лента", находящийся на улице Бабушкина (Невский район Санкт-Петербурга). В магазин въехал легковой автомобиль KIA, посетителям торгового центра потребовалась эвакуация.

Как сообщает ТАСС, в результате столкновения оказался поврежденным фасад торгового помещения, в здании произошло задымление. К месту происшествия прибыли сотрудники городского управления МЧС.

Водитель KIA направлен на медицинское освидетельствование.

В результате происшествия никто не пострадал. "Лента" на Бабушкина является одним из крупнейших торговых помещений Невского района, его площадь составляет почти 4 тысячи квадратных метров.