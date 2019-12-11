В Ленобласти у шедшего пешком в Эстонию мужчины нашли килограмм кокаина

Таможенники задержали в Ивангороде мужчину, который пытался через пешеходный пункт пропуска пронести с собой в Эстонию 976 граммов кокаина. Как сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы России, при общении с сотрудниками ведомства мужчина заявил, что никаких запрещенных товаров он при себе не имеет.

Правда, мужчина вызвал подозрение. В его сумке с ноутбуком были найдены четыре свертка с подозрительным порошком. Экспертиза показала, что это наркотическая смесь, которая содержит кокаин.

Стоит отметить, что мужчина - частый гость на этом пропускном пункте, у него есть вид на жительство в Эстонии. Сейчас мужчина задержан. Кингисеппская таможня инициирует возбуждение уголовного дела.

Справка "РГ"

В Ивангороде имеется пешеходный пункт пропуска в эстонский город Нарву. Граница проходит по реке Нарве, а сам пункт пропуска организован на мосту.