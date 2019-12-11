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11.12.2019 18:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ленобласти у шедшего пешком в Эстонию мужчины нашли килограмм кокаина

Текст: Вера Черенева (Ленинградская область)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Таможенники задержали в Ивангороде мужчину, который пытался через пешеходный пункт пропуска пронести с собой в Эстонию 976 граммов кокаина. Как сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы России, при общении с сотрудниками ведомства мужчина заявил, что никаких запрещенных товаров он при себе не имеет.

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Правда, мужчина вызвал подозрение. В его сумке с ноутбуком были найдены четыре свертка с подозрительным порошком. Экспертиза показала, что это наркотическая смесь, которая содержит кокаин.

Стоит отметить, что мужчина - частый гость на этом пропускном пункте, у него есть вид на жительство в Эстонии. Сейчас мужчина задержан. Кингисеппская таможня инициирует возбуждение уголовного дела.

Справка "РГ"

В Ивангороде имеется пешеходный пункт пропуска в эстонский город Нарву. Граница проходит по реке Нарве, а сам пункт пропуска организован на мосту.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область Борьба с наркотиками
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