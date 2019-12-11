В Мурманске задержали террориста из "Правого сектора"

В Мурманске задержали сторонника экстремистской организации "Правый сектор" (запрещена в России), который подозревается в подготовке теракта. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. Им оказался 36-летний гражданин России.

- Сторонник данной организации готовил террористический акт у здания органов местного самоуправления Мурманска, - отметили в ЦОС. - Он был задержан в момент изъятия из тайника самодельного взрывного устройства большой мощности.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Справка "РГ"

17 ноября 2014 года Верховный суд РФ признал экстремистскими пять украинских националистических организаций. Деятельность "Правого сектора", УНА-УНСО, УПА, "Тризуба им. Степана Бандеры" и "Братства" попали в России под запрет.