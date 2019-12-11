Новости

Бездомный убил двух прохожих на проспекте Сталинграда в Брюсселе 15:40
Власти объяснили исчезновение игрушек с воронежской елки 15:32
Дима Билан не выступит на концерте звезд "Евровидения" в Амстердаме 15:28
Улицы американского города превратились в зону боевых действий 15:28
Обсуждение закона о рынке земли в Верховной раде закончилось дракой 15:27
В Подмосковье стоматолога обвинили в гибели ребенка 15:26
ЮрКисс дал первый большой сольный концерт 15:26
В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение на лакокрасочном заводе 15:24
Начальник службы гражданской защиты Удмуртии арестован за взятку 15:12
В Италии обнаружили пропавшую 22 года назад знаменитую картину Климта 15:10
В затерянном городе найдены сокровища легендарного Аксума 15:05
Водопад Виктория обмелел до рекордного за последние 25 лет уровня 15:03
В Свердловской области 31 декабря сделают выходным днем 15:01
В аэропорту Краснодара задержали вылет 12 рейсов 14:58
В США задержали бывшего главного полицейского Мексики 14:57
Рамзан Кадыров назвал Юрия Лужкова другом Чечни 14:57
Описан простой тест со стулом, который выявляет рак легких 14:53
Суд в Киеве заочно приговорил к 14 годам тюрьмы депутата Госдумы 14:48
В Чечне полицейских попросили включить в санкционный список США 14:46
В Петербурге по делу о хищениях в "Метрострое" арестованы трое 14:43
В Японии обнаружили пропавший полтора месяца назад российский катер 14:35
Экс-мэра Челябинска заподозрили в коррупции 14:30
В Подмосковье найдено обезглавленное тело фотоохотника 14:29
В Самаре создали умную систему наблюдения за безопасностью в музеях 14:28
Жителя Ленобласти задержали за изнасилование и убийство школьницы 14:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какая оплата и бонусы полагаются за сверхурочную работу
Какая оплата и бонусы полагаются за сверхурочную работу
Кто дополнительно получит по 200 тысяч рублей
Кто дополнительно получит по 200 тысяч рублей
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения Ольге Васильевой
11.12.2019 14:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге по делу о хищениях в "Метрострое" арестованы трое

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Глава ОАО "Метрострой" Николай Александров. Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Глава ОАО "Метрострой" Николай Александров. Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Глава ОАО "Метрострой" Николай Александров. Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Николай Александров, Олег Кузьменко и Анатолий Болотов арестованы по делу о многомиллионном хищении при строительстве станций петербургского метрополитена. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

В Петербурге задержали генерального директора "Метростроя"

Согласно материалам уголовного дела, генеральный директор ОАО "Метрострой" Николай Александров не позднее 7 ноября 2019 года вступил в сговор с Анатолием Болотовым (гендиректор ООО "БТР") и Олегом Кузьменко (руководитель Управления производственно-технологической комплектации филиал ОАО "Метрострой"). Под видом исполнения госконтрактов был заключен фиктивный договор на поставку нерудных материалов. В результате сумма ущерба составила не меньше 178 миллионов рублей.

Вчера Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о заключении под стражу Николая Александрова и Анатолия Болотова (он был задержан в аэропорту Пулково, когда пытался сбежать в Израиль) на срок до 6 февраля 2020 года. Сегодня такое же решение было вынесено в отношении Олега Кузьменко.

Ни один из арестованных свою вину в совершении хищения не признал.

В пресс-службе судов отмечают, что Николай Александров просил отпустить его под домашний арест или залог квартиры стоимостью 25 миллионов рублей, а также обещал не противодействовать следствию и предупреждал, что его арест негативно скажется на работе "Метростроя". Но суд не счет его доводы достаточно убедительными.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Совфед расширил территорию применения налога для самозанятых
В Кремле оценили встречу Лаврова с Трампом
Медведев поддержал идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок
Глава ДНР обвинил Киев в искажении текста коммюнике саммита в Париже
МИД: Турция может закрыть для США авиабазу в ответ на санкции