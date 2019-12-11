В Петербурге по делу о хищениях в "Метрострое" арестованы трое

Николай Александров, Олег Кузьменко и Анатолий Болотов арестованы по делу о многомиллионном хищении при строительстве станций петербургского метрополитена. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Согласно материалам уголовного дела, генеральный директор ОАО "Метрострой" Николай Александров не позднее 7 ноября 2019 года вступил в сговор с Анатолием Болотовым (гендиректор ООО "БТР") и Олегом Кузьменко (руководитель Управления производственно-технологической комплектации филиал ОАО "Метрострой"). Под видом исполнения госконтрактов был заключен фиктивный договор на поставку нерудных материалов. В результате сумма ущерба составила не меньше 178 миллионов рублей.

Вчера Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о заключении под стражу Николая Александрова и Анатолия Болотова (он был задержан в аэропорту Пулково, когда пытался сбежать в Израиль) на срок до 6 февраля 2020 года. Сегодня такое же решение было вынесено в отношении Олега Кузьменко.

Ни один из арестованных свою вину в совершении хищения не признал.

В пресс-службе судов отмечают, что Николай Александров просил отпустить его под домашний арест или залог квартиры стоимостью 25 миллионов рублей, а также обещал не противодействовать следствию и предупреждал, что его арест негативно скажется на работе "Метростроя". Но суд не счет его доводы достаточно убедительными.