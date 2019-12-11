В Петербурге предполагаемый террорист попался на хулиганстве

Сотрудникам петербургской полиции удалось задержать выходца из Дагестана, обвиняемого в организации террористического сообщества. Об этом со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах сообщает "Интерфакс".

33-летний гражданин был задержан правоохранителями за мелкое хулиганство. Дополнительная проверка показала, что дела обстоят гораздо серьезней - мужчина является подозреваемым в организации деятельности террористической организации. В список террористов и экстремистов задержанный, по сведениям сайта Росфинмониторинга, был включен 10 октября.

Было установлено, что подозреваемого разыскивают коллеги петербургских полицейских из Кизилюртовского района Дагестана. Задержанный арестован, у нему приставлена дополнительная охрана.