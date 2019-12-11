В Мурманске был задержан сторонник запрещенной в России организации "Правый сектор", который планировал совершить подрыв мощного взрывного устройства в центре города.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, россиянин 1983 года рождения был задержан в Мурманске 10 декабря в тот момент, когда он забирал из тайника самодельное взрывное устройство большой мощности. На кадрах оперативного видео показано, как оперативники ведут задержанного под руки и сажают в тонированный УАЗ-буханку, который оказался, видимо, наиболее вместительным и проходимым по снегу оперативным авто. По официальным данным ФСБ, 36-летний гражданин России оказался сторонником украинской экстремистской организации "Правый сектор". Он готовил теракт у здания органов местного самоуправления Мурманска. Как уточнили в спецслужбе, для исполнения своего преступного умысла, который мог повлечь человеческие жертвы, злоумышленник подготовил самодельное взрывное устройство большой мощности.

Накануне в Москве председатель Национального антитеррористического комитета, директор ФСБ России Александр Бортников заявил о том, что одной из террористических угроз остается попытка радикальных украинских элементов дестабилизировать обстановку в Крыму. Как выяснилось, украинские неонацисты и их приверженцы "заряжены" на совершение терактов не только в Крыму, но и в остальных регионах России.