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11.12.2019 14:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жителя Ленобласти задержали за изнасилование и убийство школьницы

Текст: Вера Черенева (Ленинградская область)

В Ленинградской области нашли убийцу десятилетней девочки. Школьница была изнасилована и задушена, а ее тело вывезли в лес и закопали. Подозреваемый установлен, им оказался друг семьи.

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Девочка проживала в деревне в Волосовском районе вместе с мамой и отчимом. В марте 2011 года она пропала. Осенью 2011 года в лесном массиве нашли тело девочки. Причину смерти тогда установить не удалось.

Тем не менее, расследование уголовного дела продолжалось все эти годы. Как сообщает следственный комитет по Ленинградской области по подозрению в убийстве и изнасиловании ребенка задержан 55-летний житель Волосовского района Ленинградской области. Мужчина признался в содеянном.

По предварительным данным, 26 марта 2011 года девочка оказалась в доме у мужчины. Тот изнасиловал ребенка, а затем задушил девочку. Чтобы избавиться от тела, он вывез тело погибшей в лес у деревни Извара и закопал снегом.

В релизе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области отмечается, что мужчина действовал не один, ему помогал родственник.

После случившегося мужчина продолжал жить в этой же деревне и поддерживал отношения с родственниками погибшей девочки.

 

Происшествия Правосудие Следствие Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область
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