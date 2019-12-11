Названа причина смерти девочки в детсаду Астраханской области

В Астраханской области установили предварительную причину смерти двухлетней девочки. Трагедия произошла в одном из детсадов города Камызяка.

- Предварительная причина смерти - острая респираторная вирусная инфекция, - сообщили в пресс-службе СКР по области.

Следователь назначил ряд экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение. Ход проверки находистя на особом контроле руководителя СКР по области Ибрагима Могушкова.

Как писала "РГ", ребенок не проснулся после обеденного сна.

По сведениям ТАСС, детский сад, которой посещала девочка, действует больше 50 лет и не имел нарушений. В учреждении работает медсестра, которая утром перед происшествием осматривала ребенка.