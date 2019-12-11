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11.12.2019 08:54
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Среди пострадавших в ДТП под Волгоградом оказалось двое детей

Текст: Лариса Ионова

В Волгоградской области во вторник в 21.50 по местному времени на автодороге Михайловка-Елань произошла авария.

Фото: Управление ГИБДД по Пензенской области
В Пензенской области в ДТП с участием автобуса погиб человек

Пассажирский автобус, следовавший в Елань, перевернулся. По предварительным данным, водитель не справился с управлением из-за тумана и скользкой дороги.

В автобусе, кроме водителя, находилось около 10 пассажиров. Как сообщают РИА Новости, шесть пострадавших доставлены в Михайловскую ЦРБ. Среди них двое детей, 2005 и 2002 годов рождения. В состоянии средней степени тяжести они находятся в хирургическом отделении. Двое мужчин и одна женщина проходят лечение в травматологическом отделении, еще одна пассажирка отказалась от госпитализации.

Полиция проводит проверку на месте происшествия.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область
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