Среди пострадавших в ДТП под Волгоградом оказалось двое детей

В Волгоградской области во вторник в 21.50 по местному времени на автодороге Михайловка-Елань произошла авария.

Пассажирский автобус, следовавший в Елань, перевернулся. По предварительным данным, водитель не справился с управлением из-за тумана и скользкой дороги.

В автобусе, кроме водителя, находилось около 10 пассажиров. Как сообщают РИА Новости, шесть пострадавших доставлены в Михайловскую ЦРБ. Среди них двое детей, 2005 и 2002 годов рождения. В состоянии средней степени тяжести они находятся в хирургическом отделении. Двое мужчин и одна женщина проходят лечение в травматологическом отделении, еще одна пассажирка отказалась от госпитализации.

Полиция проводит проверку на месте происшествия.