В Ростове оштрафовали водителя, прокатившего Деда Мороза на санях

В Ростове-на-Дону привлекли к административной ответственности водителя иномарки, перевозившего на санях пассажира в новогоднем костюме.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Ростовской области, 9 декабря в одной из соцсетей появилось видео, на котором по трассе неслась иномарка, с прицепленными к ней санями. А в них, как и положено, по новогодним традициям, гордо восседал Дед Мороз.

Так как снега в Ростове пока еще не видели, из-под полозьев, скользящих по асфальту, во все стороны разлетались не льдинки, а искры. При этом "дедушка", судя по всему, снимал свою веселую поездку на видео. Ролик собрал массу самых разных комментариев: от негативных до восторженных.

Реакция правоохранителей была более однозначной: сотрудники ГИБДД достаточно оперативно установили личность владельца BMW и привлекли его к административной ответственности.

Дело в том, что таким развлечением автовладелец нарушил административный кодекс в части 2 статьи 12.23 КоАП РФ "Перевозка людей вне кабины автомобиля". Штраф, предусмотренной этой статьей - тысяча рублей.