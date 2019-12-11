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11.12.2019 10:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Севастополе нашли виновных в разгроме центра для детей-инвалидов

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Фото: Юлия Крымова/РГ Фото: Юлия Крымова/РГ
Фото: Юлия Крымова/РГ

Помещение центра реабилитации детей-инвалидов в Севастополе разгромили четверо подростков. Об этом "РГ" сообщила руководитель общественной организации "Особые дети" Аида Менанова.

Напомним, неизвестные проникли в помещение центра на улице Павла Корчагина и устроили там погром: сломали стены и перегородки, вырвали из стен розетки, разбили кафельную плитку и разрушили потолок в санузле. Полиция Севастополя начала расследование по факту повреждения имущества, 9 декабря на месте происшествия работали сотрудники УМВД и криминалисты.

Фото: Юлия Крымова/РГ
В Севастополе вандалы разгромили центр реабилитации детей-инвалидов

- Оказалось, что это подростки, которые забираются в закрытые помещения, устраивают погромы и бравируют этим, в Сети у них какое-то движение, - сообщила Менанова. - Они не знали, что это помещение "Особых детей". Радует, что это не было направлено против нашей организации.

Как рассказала общественница, в погроме признался один из ребят. Всего в здании орудовали четверо подростков в возрасте 14 лет.

- Один из детей, увидев видеосюжет, признался родителям, - говорит Менанова. - Его отец связался с нами, сказал, что участвовал его сын. Родители готовы возместить весь материальный ущерб, который причинили дети.

По словам общественницы, подростки признают вину и раскаиваются.

- Простая бравада подростков друг перед другом, - считает она. - Они не знали, что помещение кому-то принадлежит, что там идет ремонт. Думали, что оно заброшено.

Общество Соцсфера Соцзащита Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь
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