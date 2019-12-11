В Севастополе восьмилетний мальчик погиб после прыжков на кровати

В Севастополе следственный комитет начал проверку обстоятельств смерти восьмилетнего мальчика, который прыгал на кровати и ударился головой. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Республике Крым и Севастополю.

- По факту получения ребенком травм в бытовых условиях проводится проверка, - отметили в ведомстве.

Инцидент произошел дома. Мальчик упал и сильно ударился головой, получив черепно-мозговую травму.

Бригада "скорой помощи" доставила ребенка детскую городскую больницу №5, однако спасти его не удалось.