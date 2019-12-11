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11.12.2019 16:39
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Симферополе пять школьников отравились жевательным табаком

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Симферополе Главное следственное управление СКР начало проверку по факту отравления и госпитализации пяти школьников одного из учебных заведений. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Дети в возрасте 11-12 лет предположительно "побаловались" жевательным табаком, после чего одному из них стало плохо - он пожаловался на слабость и головокружение.

Фото: Gemphotography / istock.
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- Остальных школьников доставили в больницу для профилактического осмотра, - сообщили в пресс-службе ГСУ. - В тот же день все дети были отпущены домой.

Сейчас в рамках проверки устанавливается, как и у кого дети приобрели это вещество.

Тем временем Главное следственное управление направило главе Крыма и депутатам Госсовета письма с предложением запретить продажу определенных психоактивных веществ на полуострове, а также ужесточить ответственность за реализацию табачной и алкогольной продукции несовершеннолетним.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Общество Здоровье Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Симферополь
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