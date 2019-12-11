В Симферополе пять школьников отравились жевательным табаком

В Симферополе Главное следственное управление СКР начало проверку по факту отравления и госпитализации пяти школьников одного из учебных заведений. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Дети в возрасте 11-12 лет предположительно "побаловались" жевательным табаком, после чего одному из них стало плохо - он пожаловался на слабость и головокружение.

- Остальных школьников доставили в больницу для профилактического осмотра, - сообщили в пресс-службе ГСУ. - В тот же день все дети были отпущены домой.

Сейчас в рамках проверки устанавливается, как и у кого дети приобрели это вещество.

Тем временем Главное следственное управление направило главе Крыма и депутатам Госсовета письма с предложением запретить продажу определенных психоактивных веществ на полуострове, а также ужесточить ответственность за реализацию табачной и алкогольной продукции несовершеннолетним.