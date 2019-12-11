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В Волгоградской области охота на зайцев разрешена с начала ноября до первых чисел февраля. Добыча этих пушистых зверьков в другие сроки - нарушение закона. Не всегда егерям удается поймать браконьеров с поличным. Но иногда тех подводит хвастовство.

В начале сентября на своей странице в социальной сети гражданин написал о начале охотничьего сезона. В публикации он разместил свою фотографию с подстреленным русаком. Пост попался на глаза инспекторам, которые начали расследование. Получив от нарушителя объяснения, они составили протокол. Материалы дела пошли в суд. Административный кодекс предписывает карать за несвоевременную стрельбу лишением права на охоту до двух лет.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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В итоге суд вынес достаточно мягкий приговор. Он признал гражданина виновным и запретил ему охотиться в течение года. Ему также предъявили иск о возмещении ущерба, нанесенного животному миру, в размере трех тысяч рублей.

- В текущем году это девятый случай наказания за нарушение сроков, но первый, когда поймать браконьера помогли соцсети. Охота на зайцев будет разрешена до 2 февраля следующего года, на остальных пушных - до 29 февраля. Необходимо получить соответствующее разрешение. Оформить его можно непосредственно в комитете или через МФЦ, - сказали в облкомприроды.

Охотники на ушастых нарушают закон в отношении не только сроков, но и методов. Вот такой случай произошел вечером 3 ноября, на следующий день после открытия сезона.

В Аржановском хозяйстве егерь услышал выстрелы. Он пошел посмотреть, что происходит. Увидел неспешно едущую машину. За рулем сидел 69-летний местный житель. В багажнике его иномарки лежали три тушки зайцев и гладкоствольное охотничье ружье "Сайга". Выяснилось, что водитель убил животных с помощью запрещенного приема: он гонялся за ними на автомобиле и слепил светом фар.

У нарушителя изъяли транспортное средство, ружье с патронами, охотничий билет и нечестно добытых зайцев. Как отметили в пресс-службе областного управления МВД, пенсионеру может грозить до двух лет лишения свободы.

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